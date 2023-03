Serie A Femminile, Poule Scudetto: risultati e marcatrici della prima giornata

La prima giornata della Poule Scudetto è iniziata con la goleada della Roma contro la Fiorentina ed è proseguita con il big match tra Juventus e Milan. Le padrone di casa hanno battuto le rossonere e protagonista della gara è stata Beerensteyn, autrice del primo gol e perché si è procurata il fallo in area che ha portato al rigore del definitivo 2-0 al 95'. Statistiche subito aggiornate per l'olandese che ha realizzato 12 reti nell'annata in corso ed ha partecipato a tre degli ultimi cinque gol della Juventus considerando tutte le competizioni con due gol e un assist. Le bianconere di Montemurro, reduci dalla vittoria ai supplementari nella semifinale di Coppa Italia, sono partite con più convinzione e già dai primi minuti di gara hanno iniziato ad affacciarsi nella metà campo rossonera, subito per vie centrali con Caruso e Bonansea. Al 55' proprio Beerensteyn ha sbloccato la gara portando in vantaggio la Juventus. L'azione del gol è stata innescata da Nystrom, al suo primo assist in Serie A e oggi particolarmente in forma, che ha aperto verso la corsia mancina dove appunto ha trovato la compagna olandese che si è involata entrando in area e infine, a tu per tu con Giuliani, ha lasciato partire il rasoterra vincente verso il secondo palo. Gara in salita dunque per il Milan che però ha cercato immediatamente di reagire allo svantaggio e al 57' è stata Bergamaschi a stampare una bella conclusione a giro sul palo che ha negato il possibile gol dell'1-1. Il Milan ha ripreso a pressare alto e intorno all'ora di gioco, e nei successivi dieci minuti, si è costruito un paio di occasioni anche se senza il giusto cinismo per concretizzarle. Prima la percussione di Grimshaw, poi il sinistro a incrociare di Piemonte bloccato da Peyraud-Magnin. Dopo una fase di gestione, negli ultimi minuti di gara non sono mancati alcuni guizzi interessanti da entrambe le parti. Lato Juventus, sempre con la solita Beerensteyn, protagonista di una lunga azione d'attacco in solitaria in cui si è portata dietro il pallone prima verso il fondo poi al centro di nuovo ma senza trovare il giusto spazio per concludere. Poi, lato Milan, è stata Vigilucci dall'altro lato del campo a liberare un tiro-cross dalla distanza ma Peyraud-Magnin ha bloccato senza troppa apprensione. Ma tra Juventus e Milan è stata una partita infinita e al 95' riecco Beerensteyn avanti che si è conquistata un calcio di rigore battuto poi da Caruso. Quest'ultima dagli undici metri non ha sbagliato e ha chiuso il match sul risultato di 2-0, rispondendo così al successo di ieri della Roma. Per la prima volta in questo campionato la Juventus ha vinto tre partite di fila; di contro il Milan ha perso due gare consecutive, considerando tutte le competizioni, per la prima volta dallo scorso agosto.

La capolista Roma, reduce dal successo contro il Milan in Coppa Italia che è valso la qualificazione alla finale della competizione, ha vinto ancora collezionando il sesto successo consecutivo contro la Fiorentina, che invece veniva dalle due sconfitte di fila contro Juventus e Inter. La gara si è chiusa con un rotondo 5-1 per le giallorosse, frutto della doppietta di Giacinti e delle reti di Giugliano, Wenninger e Glionna. Fin dall'inizio della gara la Roma ha tenuto in mano il pallino del gioco, cercando a più riprese le verticalizzazioni utili a creare scompiglio nella retroguardia viola.

Serie A Femminile, Poule Scudetto: risultati della prima giornata

Juventus-Milan 2-0 55' Beerensteyn (J), 95' Caruso (J)

Fiorentina-Roma 1-5 11', 28' Giacinti (R), 21' Giugliano (R), 47' Wenninger (R), 51' Johannsdottir (F), 77' Glionna (R)

Riposa: Inter

Serie A Femminile, Poule Scudetto: programma della seconda giornata

Sabato 25 e domenica 26 marzo

Inter-Juventus

Milan-Fiorentina

Riposa: Roma