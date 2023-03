Serie A Femminile, Poule scudetto e salvezza, 3a giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Nel fine settimana, prima di lasciare spazio agli impegni delle nazionali, torna l’appuntamento con seconda fase del campionato di Serie A TIM, che come di consueto prevede scontri diretti in entrambe le poule. Nel corso della 3a giornata, i riflettori saranno puntati sul Tre Fontane di Roma e sul Ferruccio Trabattoni di Seregno, che faranno da cornice alle due sfide chiave in ottica scudetto e salvezza, Roma-Milan e Como-Parma.

Poule scudetto

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona, un cammino esaltante terminato ai quarti di finale davanti ai circa 55mila spettatori del Camp Nou, sabato alle ore 14.30 la Roma affronta il Milan con l’obiettivo di tornare a +8 sulla Juventus, che osserverà il turno di riposo. Le giallorosse hanno vinto gli ultimi due confronti disputati al Tre Fontane e per centrare il tris e la 18a vittoria stagionale si affideranno alle ex Giacinti e Giugliano, autrice di una doppietta nella prima fase. Il Milan blinderà la difesa senza però rinunciare alle ripartenze, nel tentativo di supportare Piemonte che non potrà contare sulla sua partner d’attacco Asllani, squalificata per un turno.

Domenica alla stessa ora sarà la volta di Fiorentina-Inter, che come il Milan hanno 35 punti in classifica. La lotta per il terzo posto passa quindi dal match del Torrini: le viola, dopo due sconfitte di fila e la rimonta show in casa del Diavolo, vogliono tornare alla vittoria, le nerazzurre andranno a caccia del quinto risultato utile consecutivo contro la formazione toscana.

POULE SCUDETTO, 3a giornata: dive vedere le partite in tv e in streaming

Sabato 1° aprile – ore 14.30

Roma-Milan (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Domenica 2 aprile – ore 14.30

Fiorentina-Inter (diretta su TimVision)

Riposa: Juventus

Poule salvezza

Si partirà sabato alle 12.30 con Como-Parma, che contano un successo a testa negli unici due precedenti disputati nel massimo campionato. La squadra di De La Fuente, penultima con una lunghezza di svantaggio sulle gialloblù, ha raccolto solo due punti nelle ultime sette giornate, le avversarie hanno perso gli ultimi tre incontri ma andranno a caccia del primo acuto esterno della stagione. Le osservate speciali saranno le azzurre Pavan e Beccari (convocate da Milena Bertolini per l’amichevole con la Colombia dell’11 aprile) da una parte, Lazaro e Martinovic dall’altra.

Il giorno dopo toccherà a Sassuolo e Pomigliano, le due squadre che grazie agli exploit delle ultime settimane hanno già messo una seria ipoteca sulla salvezza. Le neroverdi di Piovani hanno vinto le ultime quattro partite senza subire gol e possono contare sullo straordinario stato di forma di Sabatino e Kresche: l’attaccante è la giocatrice che ha segnato più reti alle campane in Serie A, il portiere austriaco ha parato due rigori nell’ultima uscita con il Parma e proverà a dire di no anche all’undici di Sanchez e alla loro bomber Taty, già a quota sei reti in stagione e a un passo dal record di Banusic, la miglior marcatrice granata all-time del torneo.

POULE SALVEZZA. 3a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Sabato 1° aprile – ore 12.30

Como-Parma (diretta su TimVision)

Domenica 2 aprile – ore 12.30

Sassuolo-Pomigliano (diretta su TimVision)

Riposa: Sampdoria