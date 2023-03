Serie A Femminile, Poule scudetto e salvezza, 2a giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

La 2a giornata delle poule scudetto e salvezza si aprirà nel segno della Juventus e della Sampdoria, le due squadre che alla luce della classifica e degli obiettivi fissati a inizio stagione non possono di fatto più permettersi alcun passo falso. Le bianconere, conquistata la finale di Coppa Italia FS Italiane, sognano la rimonta in campionato e, con la Roma staccata di 8 punti, devono vincere il match esterno con l’Inter per continuare a mettere pressione alle giallorosse, che questo fine settimana avranno modo di ricaricare le energie in vista del ritorno dei quarti di Champions League in casa del Barcellona (giovedì 29 marzo, ore 18.45). Le blucerchiate, reduci da 11 ko consecutivi, dovranno invece invertire immediatamente la rotta per cercare di abbandonare l’ultimo posto e recuperare terreno sulle rivali.

Poule scudetto

Alle 14.30 il derby d’Italia, domenica alla stessa ora Milan-Fiorentina, questo il programma del week end targato poule scudetto. L’ambizione della Juve dovrà fare i conti con il desiderio di rivalsa dell’Inter, ancora alla ricerca del primo successo contro la Vecchia Signora, che in caso di vittoria allo stadio ‘Breda’ diventerebbe la prima squadra a centrare 10 vittorie totali contro le nerazzurre (per le statistiche Opta clicca qui). La formazione allenata da Rita Guarino è imbattuta da quattro partite interne consecutive e si affiderà a Chawinga – top scorer del campionato e tre reti realizzate alle bianconere in questa stagione – per cercare di mettere in crisi la difesa avversaria, che potrà tornare a fare affidamento anche su Boattin, tornata ad allenarsi in gruppo dopo un mese di stop per un problema muscolare. Ventiquattro ore dopo rossonere e viola, quarte in classifica a quota 34 punti, a -1 dall’Inter, si sfideranno per la quinta volta questa in stagione, con il Diavolo che andrà a caccia del primo successo interno contro la formazione di Patrizia Panico, reduce da tre sconfitte di fila. Tra le padrone di casa mancherà la squalificata Mascarello, mentre le toscane dovranno fare a meno di Parisi e Zamanian.

POULE SCUDETTO, 2a giornata: programma e dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Sabato 25 marzo – ore 14.30

Inter-Juventus (diretta su TimVision e La7 e La7.it)

Domenica 26 marzo – ore 14.30

Milan-Fiorentina (diretta su TimVision)

Riposa: Roma

Poule salvezza

Alle 12.30 si affronteranno Sampdoria e Como, costrette a invertire immediatamente la rotta per evitare di perdere contatto con le altre tre rivali che le precedono. Le blucerchiate dovranno fare a meno delle infortunate Fallico e Panzeri (stagione finita per entrambe), le lariane - che hanno perso le ultime quattro gare senza andare a bersaglio – vogliono bissare la vittoria ottenuta sul campo di Bogliasco lo scorso 11 dicembre. Domenica alla stessa ora il Parma dovrà fare i conti con una delle squadre più in forma del momento. Il Sassuolo, anche grazie al ritorno di bomber Sabatino, è reduce da tre successi consecutivi e ha di fatto già ipotecato la salvezza, mentre le gialloblu sono costrette a fare punti per mantenere il loro margine sul penultimo posto (per le statistiche Opta clicca qui).

POULE SALVEZZA, 2a giornata: programma e dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Sabato 25 marzo – ore 12.30

Sampdoria-Como (diretta su TimVision)

Domenica 26 marzo – ore 12.30

Parma-Sassuolo (diretta su TimVision)

Riposa: Pomigliano