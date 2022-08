Serie A Femminile, prima giornata: dove vedere le partite in tv o in streaming

Si alza il sipario sull’edizione 2022/23 della Serie A Femminile, che insieme al nuovo format sarà caratterizzata dal debutto del professionismo. Accanto alle novità regolamentari e normative, ad illuminare la scena - oltre al ballo delle debuttanti Como Women e Parma - ci sarà il duello ad alta quota tra Juventus e Roma, le principali contendenti per la vittoria del titolo, e il desiderio di rivalsa di Milan, Inter e Fiorentina, pronte con il Sassuolo a dare del filo da torcere a bianconere e giallorosse. Tutte le gare del campionato saranno trasmesse in diretta su TimVision, mentre su La7 sarà possibile seguire in chiaro un match a settimana.

Saranno Como Women e Juve a dare il calcio d’inizio alla nuova stagione: domani - sabato 27 agosto - alle 20.30 allo stadio Ferruccio di Seregno. Non saranno del match le infortunate Bonansea, Gama e Pedersen, ma Joe Montemurro potrà fare affidamento sulle altre senatrici del gruppo e sui nuovi acquisti, a partire dalla centrocampista islandese Gunnarsdóttir fino ad arrivare alle attaccanti Beerensteyn e Cantore, totalmente ristabilita dopo l’infortunio che l’ha costretta a saltare la seconda parte della passata stagione. Il programma della 1ª giornata ripartirà domenica alle 17.30 con la Roma impegnata sul campo del Pomigliano. Il club capitolino, attivissimo sul mercato, ha aggiunto corsa, gol e tanta qualità alla formazione che lo scorso anno a suon di risultati positivi – l’ultima sconfitta delle giallorosse è datata ottobre 2021 – ha ostacolato la Vecchia Signora nel suo cammino verso il quinto scudetto consecutivo. Alla stessa ora al ‘Vismara’ si disputerà il big match tra Milan e Fiorentina, che segnerà l’esordio in rossonero di Dubcová e quello in Serie A di Asllani, attaccante svedese di fama mondiale che nelle ultime due stagioni è stata la miglior marcatrice del Real Madrid nella Primera Division.

Alle 20.30 sarà invece il turno di Sassuolo-Sampdoria, con le neroverdi che finora in campionato hanno sempre battuto le blucerchiate, e della prima in A del Parma di Fabio Ulderici, atteso dalla difficile trasferta sul campo dell’Inter, che ha rinnovato la propria rosa per cercare di trovare la continuità di risultati - spesso mancata nella passata stagione - che consentirebbe alle ragazze di Rita Guarino di ridurre il gap dalla vetta.

Serie A Femminile, 1a giornata: il programma e dove vedere le partite in tv o in streaming

Sabato 27 agosto – ore 20.30

Como Women-Juventus (diretta su TimVision)

Domenica 28 agosto – ore 17.30

Milan-Fiorentina (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Pomigliano-AS Roma (diretta su TimVision)

Domenica 28 agosto – ore 20.30

Sassuolo-Sampdoria (diretta su TimVision)

Inter-Parma (diretta su TimVision)