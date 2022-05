Serie A Femminile, programma della 21a giornata e dove vedere le partite in tv e in streaming

La Juventus a 90’ dal suo quinto scudetto consecutivo, impresa che nessuna squadra è mai riuscita a compiere nella storia della Serie A Femminile. In caso di successo contro il Sassuolo, domani nella penultima giornata di campionato (21° turno), le bianconere festeggerebbero lo scudetto davanti ai propri tifosi, celebrando una stagione che le ha viste protagoniste anche in Europa e che proseguirà con l’obiettivo di conquistare anche la Coppa Italia, per completare il ‘triplete’ che darebbe ulteriore prestigio alla stagione della squadra e del tecnico Joe Montemurro. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su La7, in streaming sul sito de La7, su TimVision e su Jtv.

Se la Roma non battesse la Sampdoria, la Vecchia Signora potrebbe vincere il campionato anche in caso di pareggio o sconfitta, un’ipotesi che entrambe le squadre, giallorosse in primis, non vogliono neanche prendere in considerazione. L’obiettivo di Bartoli e compagne è infatti quello di conquistare i tre punti per blindare il secondo posto e festeggiare - anche in questo caso con i propri supporters, che hanno riempito le tribune del Tre Fontane durante tutta la stagione - la qualificazione alla prossima edizione della Women’s Champions League. Roma - Sampdoria sarà trasmessa in diretta streaming su TimVision e su Roma Tv+.

Lecito attendersi gol e spettacolo anche dalla terza sfida in programma domani alle 14.30. Oltre al duello a distanza tra Juve e Roma i riflettori saranno infatti puntati anche sul derby di Milano: le nerazzurre andranno a caccia del terzo successo nella stracittadina che consentirebbe alla formazione di Rita Guarino di continuare a sperare nella rimonta sulle ‘cugine’ e sul Sassuolo, mentre le rossonere – attese nell’ultima giornata dalla trasferta sul campo della Juve - vogliono chiudere il campionato conquistando 6 punti, utili per la classifica ma soprattutto per il morale. Il derby di Milano sarà trasmesso in diretta streaming su TimVision, oltre che su DAZN su Inter Tv.

Domenica, oltre a Lazio-Hellas Verona (ore 12.30), si proseguirà con due match fondamentali in ottica salvezza. Da una parte Empoli-Napoli, dall’altra Pomigliano-Fiorentina. Con l’Empoli ormai salvo, le tre squadre in lotta per evitare il terzultimo posto sono Pomigliano (20 punti), Fiorentina (18 punti) e Napoli (16 punti). La lotta per non retrocedere si deciderà sull’asse Toscana-Campania, che proseguirà anche nell’ultimo turno con un doppio emozionante derby (Fiorentina-Empoli, Pomigliano-Napoli).