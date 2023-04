Serie A Femminile, Poule scudetto e salvezza, 4a giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Archiviata la pausa per gli impegni delle nazionali con la bella vittoria delle Azzurre, che a cento giorni dal via del Mondiale hanno battuto 2-1 la Colombia, nel fine settimana torna l’appuntamento con la Serie A TIM. La quarta giornata delle Poule scudetto e salvezza si aprirà sabato nel segno di Inter-Roma e Pomigliano-Como, mentre domenica si proseguirà con Juventus-Fiorentina e Parma-Sampdoria, riposano Milan e Sassuolo. La Roma capolista affronta alle ore 14.30 l’Inter con l’obiettivo di centrare la nona vittoria consecutiva che le consentirebbe di eguagliare il filotto record raggiunto due stagioni fa (per le statistiche Opta clicca qui) e, cosa ancora più importante, di mantenere la distanza di sicurezza sulla Juve, che con due scontri diretti ancora da disputare si trova al momento a -8 dalle giallorosse. Le nerazzurre, reduci da due sconfitte di fila, vogliono invece tornare a fare punti per staccare il Milan e insidiare il terzo posto in classifica occupato dalla Fiorentina. Domenica alla stessa ora la Juve andrà a caccia del decimo successo contro la formazione viola. Qualora trovasse la via del gol, le bianconere diventerebbero la squadra con la striscia più lunga di partite consecutive con almeno una rete all’attivo, superando così il Tavagnacco che tra febbraio 2012 e marzo 2014 arrivò a quota 66. Record a parte, l’undici di Montemurro – per continuare a sognare la rimonta scudetto e presentarsi con la dovuta convinzione alla sfida al vertice in programma sabato 22 aprile al Tre Fontane - ha un solo risultato a disposizione.

Serie A Femminile, Poule Scudetto, 4a giornata: programma e dove vedere le partite in tv e in streaming

Sabato 15 aprile – ore 14.30

Inter-Roma (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Domenica 16 aprile – ore 14.30

Juventus-Fiorentina (diretta su TimVision)

Riposa: Milan

Poule salvezza

Pomigliano e Como sono reduci dalla vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato che ha permesso a entrambe le compagini di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Per cercare punti pesanti in chiave salvezza le campane si affideranno alla brasiliana Taty, che ha segnato una doppietta nell’ultimo incontro casalingo, come aveva fatto anche in occasione della gara interna disputata con le lariane nella regular season, mentre De la Fuente punterà deciso sulle promesse Azzurre Beccari e Pavan, pronte a rituffarsi sul campionato dopo l’esordio di martedì con la Nazionale maggiore. Domenica alle 12.30 andrà in scena un vero e proprio scontro salvezza. Da una parte il Parma, intenzionato ad invertire il trend dell’ultimo mese per aumentare il margine – attualmente di due punti – sull’ultimo posto, dall’altra la Sampdoria, che grazie al pareggio contro il Como è tornata a muovere la classifica e a credere nella rimonta.

Serie A Femminile, Poule Salvezza, 4a giornata: programma e dove vedere le partite in tv e in streaming

Sabato 15 aprile – ore 12.30

Pomigliano-Como (diretta su TimVision)

Domenica 16 aprile – ore 12.30

Parma-Sampdoria (diretta su TimVision)

Riposa: Sassuolo