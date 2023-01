Serie A Femminile, definiti i Quarti di Coppa Italia

La terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa Italia ha regalato gol, spettacolo e un risultato a sorpresa. A farne le spese è stato il Sassuolo, l’unica testa di serie che alla luce della sconfitta contro il Chievo Verona ha fallito la qualificazione ai Quarti di finale. Tutto facile invece per Juventus, Milan, Sampdoria e Fiorentina, che si sono imposte agevolmente contro Brescia, Lazio, San Marino Academy ed Hellas Verona, mentre Roma, Inter e Pomigliano superano con qualche patema d’animo il turno grazie ai pareggi sui campi di Como, Parma e Napoli.

Ad aprire le danze nel fine settimana che precede il ritorno della Serie A Femminile TIM sono stati Como e Roma, che hanno dato vita a un match equilibrato deciso dalle reti di Beccari e Haavi. Nel pomeriggio è poi arrivato il 3-0 della Samp sull’Academy (gol di Pisani, Baldi e Re) e, in contemporanea, l’inatteso ko del Sassuolo contro il Chievo, che con i sigilli di Ferrato e Dallagiacoma – nel mezzo l’acuto neroverde di Jane – può festeggiare insieme ai suoi tifosi l’impresa (unica squadra di Serie B a passare il turno) e il conseguente passaggio del turno.

La Juve cala invece il poker in casa del Brescia, che nonostante la rete del momentaneo pareggio di Merli viene punito dagli acuti di Pfattner, Sembrant, Girelli e Boattin, e sono quattro i gol realizzati anche dalla Fiorentina nel comodo successo con l’Hellas (Kajan, Severini, Johannsdottir e Mijatovic). Il Parma spaventa l’Inter ma l’1-1 finale qualifica le nerazzurre, passate in vantaggio con il rigore trasformato da Bonetti e poi raggiunte nel finale dalla perla di Banusic. Il turno si chiude con il roboante 0-7 tra Lazio e Milan, un festival del gol al quale hanno preso parte Fusetti, Soffia, Thomas, Piemonte, Thrige, Bergamaschi e Dubcova, e con l’1-1 nel derby campano tra Napoli e Pomigliano, risultati che in virtù della miglior differenza reti premiano rossonere e granata.

Il tabellone dei Quarti

Nei Quarti di finale si giocheranno le seguenti sfide, che come le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno: nella parte sinistra gli incontri saranno Juventus-Chievo Verona e Inter-Sampdoria, nella parte destra Milan-Fiorentina e Roma-Pomigliano. I match di andata si disputeranno martedì 24 e mercoledì 25 gennaio, quelli di ritorno martedì 7 e mercoledì 8 febbraio.