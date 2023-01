Serie A Femminile, quattordicesima giornata: risultati e prossimo turno

Le vittorie di Juventus e Roma lasciano immutata la situazione in cima alla classifica della serie A dopo 14 giornate. Le capitoline proseguono a viaggiare in testa con 36 punti, le bianconere sono seconde a 31. Terza in solitaria invece, dopo questo weekend di campionato, la Fiorentina, a -3 dal secondo posto e +2 sul quarto. Sul campo del Pomigliano, la Juventus vince 2-1 con una prova di autorità, contro un avversario insidioso. La squadra di Montemurro al “Gobbato” centra il quarto successo consecutivo in trasferta e il nono nel torneo 22/23. Partita complicata in questo turno anche per la Roma capolista, che espugna lo stadio “Il Noce” contro un Parma coriaceo e pericoloso fino al triplice fischio. Dodicesimo successo in 14 giornate per la Roma di Spugna, che conferma la sua leadership del torneo. Alla Fiorentina è bastata una rete di Agard per battere in trasferta il Sassuolo. La squadra viola doveva dare un segnale dopo il pesante 7-1 rimediato sabato scorso contro la Roma e una vittoria, seppur di misura, ha permesso alle ragazze di Panico di ritrovare i tre punti. Pareggio per 1-1 al “Breda” tra Inter e Como Women. Le lariane al fischio finale festeggiano un ottimo punto dopo quelli conquistati con Juventus e Milan, e l’aggancio in classifica al Sassuolo a quota 11. Passo indietro al contrario per l’Inter, che in virtù del pareggio di oggi scivola al quarto posto a -2 dalla Fiorentina e a +1 sul Milan, prossimo avversario nel Derby. Il Milan ha calato il tris in trasferta contro la Sampdoria. Al Centro Sportivo Tre Campanili, infatti, la gara si è chiusa con un 3-0 delle rossonere di Maurizio Ganz contro le padrone di casa; un risultato firmato Mesjasz, Asllani e Bergamaschi. Due reti nel primo tempo e una nella ripresa, e una gara gestita bene dal Milan che ha lasciato pochi spazi alle avversarie per tutti e 90 i minuti. E soprattutto è partito subito forte, tanto da andare in vantaggio dopo appena 5 minuti di gioco.

Serie A Femminile, 14a giornata: i risultati

Serie A Femminile, 15a giornata: il programma

Sabato 29 e domenica 30 gennaio

Fiorentina-Pomigliano

Milan-Inter

Juventus-Sampdoria

Parma-Como Women

Roma-Sassuolo

Pomigliano-Juventus 1-2 Parma-Roma 2-3 Inter-Como Women 1-1Sampdoria-Milan 0-3 Sassuolo-Fiorentina 0-1