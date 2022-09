Serie A Femminile, 4a giornata: risultati e prossimo turno

La 4ª giornata di Serie A porta in dota una nuova capolista: è l’Inter, che piega 2-0 una tosta Sampdoria e si porta al primo posto in solitaria della classifica per la prima volta nella sua storia. La Juventus rallenta contro il Sassuolo e viene scavalcata anche dalla Roma, che batte la Fiorentina in rimonta e adesso, al pari delle viola e della Samp, con 9 punti tallona le nerazzurre al comando. Rocambolesco 2-2 tra Pomigliano e Como Women: non basta la doppietta di Taty alle campane, raggiunte all’ultimo respiro dalla rete della tedesca Beil.

L'Inter sblocca il big match contro la Samp al 61’: corner da destra, colpo di testa di Bonetti e fallo di mano in area di Fallico, appena entrata. La stessa Bonetti trasforma il penalty assegnato e porta le nerazzurre sull’1-0. Risultato che dura pochissimo, perché al 63’ l’Inter raddoppia: Tabitha Chawinga è lestissima ad approfittare di un'incertezza di Elena Pisani, che sbaglia la misura del retropassaggio a Tampieri. Per l’attaccante malawiana, abile ad aggirare il portiere della Samp e a depositare in rete, si tratta del quarto gol in quattro giornate di campionato. La squadra blucerchiata, trafitta dal doppio colpo nerazzurro, fatica a reagire. La formazione milanese nel finale gestisce il vantaggio, amministra e porta a casa la terza vittoria in queste prime quattro giornate. Per la prima volta nella sua storia in Serie A femminile, l'Inter è prima in classifica in solitaria.

Serie A Femminile: risultati della 4ª giornata

Pomigliano-Como Women 2-2

Sampdoria-Inter 0-2

Sassuolo-Juventus 1-1

Parma-Milan 0-4

Roma-Fiorentina 2-1

Serie A Femminile: programma della 5ª giornata

Venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre

Como Women-Inter

Fiorentina-Sassuolo

Milan-Sampdoria

Juventus-Pomigliano

Roma-Parma