Serie A Femminile, la Roma è (ancora) campione d'Italia

Nel turno di riposo la Roma festeggia il suo secondo titolo consecutivo. La sconfitta della Juventus in casa contro l'Inter (2-0 per le nerazzurre) infatti consegna lo Scudetto alle giallorosse che, dopo aver fallito il primo match point sabato scorso al Viola Park contro la Fiorentina, si sono dunque laureate campionesse d'Italia per la seconda stagione di fila in questo turno di campionato, senza giocare. Il distacco di undici punti dalla capolista infatti ormai non è più colmabile dalle bianconere, tenendo conto del fatto che da qui alla fine della Poule Scudetto la Juventus ha altre tre partite e quindi un massimo di nove punti a disposizione.

Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica ha commentato così la vittoria dello scudetto da parte del club giallorosso: "Faccio le mie più sentite congratulazioni alla Roma e alle calciatrici, che hanno dimostrato dalla prima partita di campionato impegno, costanza e determinazione, in Italia e in campo internazionale. Complimenti allo staff e a mister Spugna, che ha saputo prepararle con grande professionalità e visione, e complimenti a tutta la società, esempio virtuoso per il calcio italiano e per il movimento femminile. La squadra si è resa protagonista di una stagione entusiasmante, portata avanti con sacrificio, grinta e talento, coinvolgendo sempre più pubblico e catalizzando l’interesse dei media. La conquista dello scudetto con quattro giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato è il coronamento di un percorso costruito e un successo meritato".

Tornando alla gara del Pozzo, il match tra Juventus e Inter non è stato affatto avaro di emozioni. Nel primo tempo le bianconere hanno provato a mettere in difficoltà Cetinja ma qualche imprecisione di troppo non ha permesso alle padrone di casa di creare serie occasioni da gol. Al 19' è stata dunque l'Inter a capitalizzare al massimo un contropiede: Bonfantini ha servito Polli che ha stoppato il pallone e l'ha piazzato con freddezza alle spalle di Peyraud-Magnin. La prima reazione della Juve è arrivata con Bonansea (tiro parato) e poi con Girelli che ha sfiorato il palo alla destra di Cetinja. Tuttavia, a ridosso dell'intervallo, è stata di nuovo l'Inter a trovare la via del gol: Bugeja col piatto destro dal limite ha sorpreso la difesa bianconera e spiazzato Peyraud-Magnin che è arrivata sul pallone ma in ritardo e non è riuscita a evitare il raddoppio. A inizio secondo tempo la Juventus è partita subito forte con il primo squillo di Bonansea al 46' ma Cetinja non si è fatta sorprendere. Poi l'ingresso in campo di Echegini ha portato nuovo dinamismo e al 76' è stata proprio lei a innescare Girelli ma il suo tentativo è stato deviato in angolo. Ancora la numero 26 bianconera si è resa protagonista di un altro guizzo all'80' con una conclusione però alta sopra la traversa. Nel primo dei sei minuti di recupero concessi è stata di nuovo Girelli a costruirsi un'altra occasione da gol ma ancora una volta Cetinja si è opposta. Così Juventus-Inter si è chiusa con il successo per 2-0 delle nerazzurre che non vincevano da un mese. Ma chi festeggia di più, anche se a distanza, è la Roma che si è confermata campione d'Italia.