Serie A Femminile, seconda giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Archiviata la pausa per gli impegni delle nazionali, torna l’appuntamento con la Serie A eBay, che in questa stagione sarà trasmessa integralmente su DAZN, mentre la Rai manderà in onda in chiaro un match per ogni turno di campionato. La 2ª giornata si aprirà domani alle ore 15 con la sfida tra Roma e Como e si chiuderà lunedì alle 18 con il posticipo tra Inter e Fiorentina. Nel mezzo Napoli-Milan, Sassuolo-Pomigliano e la ‘prima’ della Juventus nella sua nuova casa, lo stadio ‘Pozzo-Lamarmora’ di Biella, dove le bianconere faranno il loro debutto sfidando la Sampdoria.

Il campionato ripartirà dal ‘Tre Fontane’ di Roma, con le giallorosse che cercheranno di bissare il successo ottenuto all’esordio sul campo del Milan. Nella passata stagione le campionesse d’Italia hanno vinto entrambi i confronti con un doppio 1-0 e sono l’unica squadra di A contro cui il Como non ha ancora trovato la via del gol. Nel primo match della stagione le lariane hanno però messo in mostra una ottima fase offensiva e sono la formazione che ha centrato più volte lo specchio della porta avversaria. Bartoli e compagne dovranno fare attenzione agli spunti di Sevenius (classe 2004) e Monnecchi (2001), che fin qui sono state le due più giovani marcatrici del campionato, ma anche ai guizzi della romana Martinovic e della talentuosa Arcangeli, nominata ‘Best Italian Golden Girl Player Under 21’ nel 2022.

Domenica alle 12.30 al ‘Piccolo’ di Cercola andrà in scena la gara tra Napoli e Milan. I precedenti sorridono alle rossonere, che si sono aggiudicate tre dei quattro confronti disputati contro la formazione campana, uscita indenne da quello più recente, terminato 1-1. La centrocampista azzurra Mauri da una parte, il portiere Copetti e il difensore Arnadottir dall’altra sono le ex della sfida, che precederà di due ore il calcio d’inizio di Sassuolo-Pomigliano. La squadra di Piovani ha un ruolino di marcia invidiabile contro le granata, battute in sei occasioni segnando almeno due gol a partita.

La domenica targata Serie A eBay si chiuderà alle 18 con il debutto della Juve nel rinnovato impianto di Biella, che va verso il tutto esaurito per l’incontro con la Sampdoria. Le bianconere – che hanno sempre battuto le blucerchiate - vanno in gol da 73 match consecutivi (record nell’era dei tre punti a vittoria) ma negli ultimi sette turni hanno subito almeno due gol a partita. L’obiettivo di Montemurro è quindi quello di registrare la difesa, mentre in avanti si affiderà al tandem azzurro formato da Girelli e Cantore, che con quattro reti a testa sono le calciatrici che hanno segnato più gol alla formazione genovese.

Il programma della 2a giornata si chiuderà lunedì alle 18 con Inter-Fiorentina, che si disputerà al ‘Breda’ di Sesto San Giovanni, lo stadio dove le nerazzurre giocheranno le gare casalinghe in questa stagione. Entrambe le formazioni cercheranno di dare continuità al successo ottenuto all’esordio.

Serie A Femminile, 2a giornata: il programma

Sabato 30 settembre – ore 15

AS Roma-Como Women (diretta su DAZN)

Domenica 1° ottobre – ore 12.30

Napoli Femminile-Milan (diretta su DAZN)

Domenica 1° ottobre – ore 14.30

Sassuolo-Pomigliano (diretta su DAZN)

Domenica 1° ottobre – ore 18

Juventus-Sampdoria (diretta su DAZN)

Lunedì 2 ottobre – ore 18

Inter-Fiorentina (diretta su DAZN e Rai 2)