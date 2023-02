Serie A Femminile, sedicesima giornata: risultati e prossimo turno

L’Inter chiude con un secco 3-0 sul Sassuolo la 16a giornata di Serie A, conquistando il nono successo nel campionato in corso (il primo contro le neroverdi in sette sfide totali nel torneo) e tenendo il passo di Roma e Fiorentina, vittoriose negli anticipi contro Como e Sampdoria. Nella prima mezzora di gioco, al KONAMI Youth Development Centre, sono le padrone di casa a fare la partita, ma il reparto offensivo non riesce ad incidere né con Njoya né con Chawinga e Polli, le più intraprendenti tra le nerazzurre insieme all’ex neroverde Mihashi. Negli ultimi minuti del primo tempo il Sassuolo si fa pericoloso su palla inattiva, ma Filangeri calcia alto sugli sviluppi del corner di Jane e poco dopo Mihashi respinge di testa il cross dell’ex Brustia dalla bandierina opposta. L’ultima occasione prima dell’intervallo la conquista Karchouni, atterrata fallosamente sulla trequarti – la francese inquadra la porta ma Kresche ci arriva. A inizio ripresa il copione non cambia, con Polli che – messa giù al limite – guadagna un altro calcio di punizione. La conclusione di Alborghetti viene respinta dalla barriera ma il vantaggio è questione di minuti e si concretizza al 54’: slalom di Karchouni nell’area neroverde, la francese ostacolata cade a terra ma riesce a servire Njoya, che trafigge il portiere avversario. Dopo l’assist alla compagna l’ex Bordeaux si regala anche il gol del raddoppio. Nel recupero il sigillo definitivo lo mette la solita Chawinga, che servita a perfezione dalla subentrata Bonetti chiude la partita con il 13° gol nel massimo campionato in corso, confermandosi leader solitaria della classifica marcatrici.

La capolista non sbaglia sul campo insidioso del Como e passa grazie alla rete di Andressa nel primo tempo. Finisce 1-0 per la Roma, che centra, oltre al 14° successo, il 10° clean sheet nella Serie A Tim 22/23 (solo il Barcellona, 13, ne vanta di più nei Top-5 campionati europei in corso). Vince anche la Fiorentina di Panico, che cala il poker in casa della Sampdoria. Al “Tre campanili” la Viola prende le redini del gioco dalle prime battute e poco dopo la mezzora è già sopra di due gol: doppietta di Longo siglata al 29’ e al 32’, MVP del match. Termina 4-1 in casa delle liguri, con la Fiorentina che centra l’11a vittoria e aggancia la Juventus al secondo posto, sconfitta dal Milan nel big match di Vinovo. Arriva infatti in questo turno il secondo ko della Vecchia Signora nel campionato in corso (entrambi maturati contro il Milan). All’”Ale e Ricky” la gara è vivace ed equilibrata fino allo scadere del primo tempo, quando, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Asllani, Boattin commette fallo di mano nella propria area piccola, rimediando il cartellino rosso e concedendo alle ospiti calcio di rigore. Piemonte non sbaglia dal dischetto e porta avanti le rossonere di Ganz. È 2-1 per il Milan a Vinovo, che riparte alla grande dopo il 4-1 subito nel derby battendo la Juventus in trasferta (solo il Brescia nell’aprile 2018 finora era riuscito a sconfiggere la Juventus in trasferta nella massima competizione) e portandosi a -1 dal quarto posto occupato dall’Inter, in campo nel posticipo domenicale con il Sassuolo. Termina infine a reti inviolate l’ultimo dei quattro anticipi del sabato tra Pomigliano e Parma. Lo scontro giocato in casa delle campane tra le gialloblù – ultime in classifica a nove punti – e le granata – sesta forza di questo campionato – finisce infatti con uno 0-0 che consente alle Pantere di mantenere tre lunghezze di vantaggio su Como e Sassuolo (anche se le neroverdi contano una partita in meno) e alle Ducali di agganciare la Sampdoria a quota 10, pur rimanendo fanalino di coda in graduatoria.