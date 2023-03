Serie A Femminile, è il momento delle semifinali di ritorno di Coppa Italia: dove vedere le partite in tv e in streaming

Sabato sarà una giornata speciale per gli appassionati di calcio femminile, che prima dell’inizio della seconda fase del campionato – al via sabato 18 marzo – potranno godersi le emozioni delle semifinali di ritorno della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane. Juventus e Inter ripartiranno dall’1-1 dei primi 90’ di gioco, la Roma invece ospiterà il Milan con l’obiettivo di ribaltare l’1-0 dell’andata. Le gare in programma a Vinovo e al Tre Fontane si disputeranno alle ore 14.30 e saranno trasmesse in diretta su TimVision e La7, che per l’occasione garantirà collegamenti con entrambi i campi.

La formazione bianconera, dopo aver vinto il trofeo nella passata stagione, insegue la terza finale di Coppa Italia della sua storia, un obiettivo condiviso anche dalle capitoline, sconfitte un anno fa dalla Vecchia Signora nell’atto finale della competizione disputato a Ferrara. Le due squadre dovranno però fare i conti con l’ambizione delle calciatrici di Guarino e Ganz, intenzionate a dare seguito alle ottime prestazioni dello scorso fine settimana. L’Inter, grazie alla perla di Merlo, ha pareggiato la sua terza sfida con la Juve, che non ha però ancora mai battuto e, per riuscirci, si affiderà al tridente pesante formato da Polli, Njoya e Chawinga, pronte ad aiutare le compagne anche in fase di ripiegamento per cercare di limitare il potenziale offensivo delle avversarie, in gol da 57 match interni consecutivi.

L’altra sfida, decisa all’andata dal colpo di testa di Piemonte, la miglior marcatrice del Diavolo con 13 centri messi a referto in questa stagione, vedrà protagoniste le finaliste dell’edizione del 2021, vinta dalle giallorosse ai calci di rigore. Il Milan - reduce da otto successi consecutivi in trasferta - cercherà quindi il riscatto, ma dovrà fare i conti con l’ambizione delle capitoline, attese da una seconda metà di marzo in cui saranno protagoniste anche in Europa con la doppia sfida di Champions contro il Barcellona.

Serie A Femminile, Coppa Italia, semifinali di ritorno: il programma e dove vedere le partite in tv e in streaming

Sabato 11 marzo – ore 14.30

Juventus-Inter (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Roma-Milan (diretta su TimVision, La7 e La7.it)