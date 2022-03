Serie A Femminile, semifinali di Coppa Italia: Juventus e Roma vincono il primo round

La Juventus e la Roma mettono le mani sulla finale di Coppa Italia 2022. Pesanti le vittorie nelle semifinali d'andata giocate in questo week-end appena trascorso. In attesa delle partite di ritorno, in programma il 30 aprile prossimo, le bianconere hanno inflitto una pesante sconfitta casalinga al Milan, mentre le giallorosse - detentrici del titolo - hanno espugnato il campo dell'Empoli con il minimo vantaggio.

Milan - Juventus 1-6

La Juventus di Montemurro, che batte 6-1 in trasferta il Milan e ipoteca il passaggio del turno. Al “Vismara”, dopo i primi minuti in totale equilibrio, al 9’ la Vecchia Signora sblocca il parziale con il gol di Girelli: calcio d’angolo battuto da Cernoia, l’attaccante – lasciata troppo libera – raccoglie il pallone e con un sinistro rasoterra batte Giuliani tra i pali. Dopo il vantaggio le ospiti gestiscono il possesso e alla mezzora raddoppiano sugli sviluppi di un calcio di punizione: Pedersen tocca per Nildén e la svedese inventa un sinistro perfetto su cui Giuliani non può intervenire.

Nella ripresa è cinica la squadra di Montemurro, che alla prima occasione si porta sul 3-0 grazie al pallonetto di Girelli sul suggerimento di Bonansea. Doppietta per la numero 10, che diventa la prima giocatrice della Juve capace di segnare contro il Milan in tre competizioni differenti (Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia). Nel finale i cambi di Montemurro si rivelano decisivi, sia sotto l’aspetto atletico sia per il punteggio: all’84’ va a segno Rosucci (subentrata due minuti prima a Grosso), precisa dalla distanza sulla risposta di Giuliani al sinistro di Zamanian (al posto di Cernoia dal 70'); quattro minuti più tardi Bonfantini - in campo per Bonansea dal 64' - si libera di tre avversarie a tutta velocità, supera Giuliani in uscita e con un destro chirurgico deposita in porta la palla del 5-0. Al 90' arriva anche la sesta marcatura, la seconda firmata da Bonfantini: l’ex Roma si lancia verso la porta e calcia potente, il pallone si impenna sulla parata di Giuliani, ma la parabola finisce col beffare l’estremo difensore rossonero. Punteggio pesantissimo per il Milan, che nel recupero va a bersaglio con Thomas – di tacco sul corner battuto da Tucceri – ma chiude la sfida subendo la sua sconfitta più ampia in tutte le competizioni.

Empoli - Roma 0-1

Le giallorosse di Spugna, ex di turno, avanti grazie alla rete di Giugliano nella ripresa. La prima frazione di gara si chiude sullo 0-0: meglio le capitoline per occasioni create, ma le toscane difendono con ordine e subiscono poco. A inizio ripresa il copione sembra ripetersi, ma al 60’ il punteggio si sblocca con una prodezza su punizione di Giugliano: destro perfetto da posizione laterale e pallone alle spalle di Capelletti. Le ragazze di Ulderici non demordono e negli ultimi venti minuti si rendono più volte pericolose. Le toscane ci provano anche in pieno recupero, ma Cinotti perde il tempo nell’area piccola e Linari alla fine fa suo un insidiosissimo pallone. La sfida termina 1-0 per le detentrici del titolo, che – nonostante un solo gol di vantaggio sulle avversarie – al ritorno proveranno a far valere il fattore campo per conquistare un posto in finale anche in questa edizione della competizione, quasi sicuramente contro la Juventus di Montemurro.