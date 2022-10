Serie A Femminile, settima giornata: dove vederla in tv o in streaming

Archiviata la due giorni di Champions, con la Juventus che ha vinto la gara d’esordio della fase a gironi e la Roma che invece inizierà il suo percorso stasera, nel fine settimana i riflettori si sposteranno nuovamente sul campionato, che ripartirà domani, sabato 22 ottobre, con Parma-Pomigliano e con il big match tra Milan-Juventus per poi proseguire domenica con gli impegni delle prime della classe, Inter, Roma e Fiorentina, attese dalle sfide con Sassuolo, Como Women e Sampdoria.

Sarà quindi il match in programma allo stadio Tardini - che il 5 novembre farà da cornice alla Supercoppa tra Juve e Roma – a dare il via alla 7ª giornata. Il Parma, reduce dal pesante ko contro il Como Women, affronterà un Pomigliano in crisi di risultati. La squadra di Nicola Romaniello non segna da due partite e finora ha raccolto un solo punto, sei in meno rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione.

Alle 14.30 a Zanica, nel nuovissimo impianto dell’AlbinoLeffe, si disputerà l’attesissimo confronto tra la formazione rossonera e le campionesse d’Italia. La Vecchia Signora ha vinto le ultime quattro gare di Serie A contro l’undici di Maurizio Ganz, costretto a fare punti per non perdere ulteriore terreno dal gruppetto delle quattro fuggitive. Sarà un match importante per Linda Tucceri Cimini, pronta a festeggiare le cento presenze con la maglia del club milanese, dall’altra parte l’osservata speciale sarà invece Barbara Bonansea, che ha già realizzato quattro reti – in soli sei incontri - alle prossime avversarie.

Domenica il programma ripartirà dal Tre Fontane, dove le padrone di casa della Roma andranno a caccia del sesto successo stagionale. Le lariane, dopo il poker di reti con cui hanno festeggiato la prima vittoria nel massimo campionato, cercheranno di alzare il proprio livello di gioco anche in trasferta. Il turno si chiuderà alle 14.30 con Fiorentina-Sampdoria e con l’Inter impegnato sul campo del Sassuolo, che dopo aver fermato la Juve è pronto a interrompere la corsa solitaria della capolista.

Serie A Femminile, 7a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Sabato 22 ottobre – ore 12.30

Parma-Pomigliano (diretta su TimVision)

Milan-Juventus (diretta su TimVision, La7d e La7.it)

Domenica 23 ottobre – ore 12.30

Roma-Como Women (diretta su TimVision)

Domenica 23 ottobre – ore 14.30

Fiorentina-Sampdoria (diretta su TimVision)

Sassuolo-Inter (diretta su TimVision)