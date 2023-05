Serie A Femminile, 7a giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

I risultati dell’ultimo turno di campionato hanno regalato alla Roma il primo scudetto della sua storia e alla Juventus la qualificazione alla sesta edizione consecutiva della Champions League, un percorso che condividerà proprio con la squadra giallorossa (alla sua seconda partecipazione, ko con il Barcellona di nuovo finalista). Definiti i verdetti della Poule scudetto, nelle ultime quattro giornate i riflettori si sposteranno quindi sull’avvincente volata salvezza, che al momento coinvolge Parma e Sampdoria, appaiate a quota 15 punti, e il Pomigliano, che precede le rivali con tre lunghezze di margine. Il Sassuolo è ormai salvo, mentre il Como è un passo dall’obiettivo.

Poule scudetto

Le gare del fine settimana saranno Juventus-Inter e Fiorentina-Milan, riposeranno le neo - campionesse d’Italia. Si partirà sabato alle 14.30 con il derby d’Italia nella sua versione femminile: le bianconere non hanno mai inanellato tre partite senza vittorie e, dopo la sconfitta con la Roma e il pareggio con il Milan, puntano a fare bottino pieno, centrando tre punti fondamentali per il morale della squadra, che il 4 giugno a Salerno - nella finale di Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane contro la Roma - andrà a caccia del primo trofeo della stagione.

A Vinovo le nerazzurre cercheranno di evitare il quinto ko consecutivo, lanciandosi all’inseguimento dei primi punti della loro seconda fase di campionato e, soprattutto, di Milan e Fiorentina, staccate rispettivamente di tre e quattro lunghezze.

Domenica alle 14.30 la Viola ospiterà al ‘Torrini’ le rossonere in un match che – visti i precedenti – promette spettacolo. Le osservate speciali saranno Boquete (doppietta nell’ultima sfida) e Mijatovic (due reti nelle ultime tre presenze) da una parte, Vigilucci (miglior marcatrice italiana della seconda fase di campionato) e Piemonte dall’altra, con l’attaccante azzurra che è già arrivata a 12 centri in campionato.

POULE SCUDETTO, 7a giornata

Sabato 6 maggio – ore 14.30

Juventus-Inter, diretta su TimVision, tv su La7d e La7d.it

Domenica 7 maggio – ore 14.30

Fiorentina-Milan, diretta su TimVision

Riposa: Roma

Poule salvezza

Sassuolo-Parma e Como-Sampdoria, due sfide che metteranno in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. Sabato alle 12.30 le neroverdi, che hanno vinto sei delle ultime sette gare, ospiteranno l’undici di Panico, che è l’unica formazione a non aver ancora trovato il successo nella Poule salvezza. Le gialloblù sono reduci da due pareggi consecutivi e, per evitare il sorpasso della Samp, sono costrette a centrare il primo sigillo esterno del loro campionato. Domenica alla stessa ora le blucerchiate faranno visita al Como, lanciatissimo dopo i tre successi consecutivi che hanno permesso alla squadra di ipotecare la permanenza in Serie A. La formazione genovese proverà invece ad abbandonare l’ultimo posto e a muovere la sua classifica prima di concentrarsi sullo scontro diretto con il Parma, in programma sabato 20 maggio a Bogliasco.

POULE SALVEZZA, 7a giornata

Sabato 6 maggio – ore 12.30

Sassuolo-Parma, diretta su TimVision

Domenica 7 maggio – ore 12.30

Como-Sampdoria, diretta su TimVision

Riposa: Pomigliano