Serie A Femminile, settima giornata: risultati e prossimo turno

Roma e Fiorentina vincono contro Como e Sampdoria, l’Inter pareggia in casa del Sassuolo: le giallorosse e le viola scavalcano le nerazzurre e si prendono la vetta della Serie A in coabitazione. Resta dietro anche la Juventus, che nell'anticipo aveva perso in trasferta contro il Milan. Nel lunch match domenicale, la Roma di Spugna, che dopo essersi aggiudicata 1-0 l’esordio nella fase a gironi di Women’s Champions League con lo Slavia Praga, si ripete dopo tre giorni in campionato con lo stesso risultato e la stessa marcatrice: Valentina Giacinti. L'ingresso di Giacinti spacca la partita. La numero nove giallorossa entra bene in partita dalla panchina e la prima conclusione termina di poco alta. Nei minuti successivi ci provano anche Giugliano (destro neutralizzato dal portiere lariano) e la subentrata Haavi (questa volta è Beil a salvare sulla linea il tentativo della norvegese). Il pressing delle capitoline però funziona e al 72’ si traduce nel gol vittoria: passaggio rasoterra di Glionna dalla destra, Giacinti raccoglie e fulmina Beretta tra i pali. Quinto sigillo in Serie A con la maglia della Roma per l’attaccante azzurra, che diventa inoltre solo la seconda giocatrice a realizzare almeno cinque reti nelle prime sette partite stagionali del club giallorosso nel torneo – la prima è stata Paloma Làzaro, che ne totalizzò sei nelle prime sette nel 20/21. All’85’ il Tre Fontane celebra il ritorno in campo di Ciccotti, assente da mesi per infortunio, e proprio lei in pieno recupero sfiora la rete del raddoppio. Al triplice fischio il punteggio resta però invariato: 1-0 per la Roma, che grazie al successo di oggi e al mezzo passo falso dell’Inter si prende con la Fiorentina il primato in classifica ai danni delle nerazzurre, prossime avversarie in campionato.

Arriva infatti, un inatteso pari sul campo dell’ultima in classifica per le nerazzurre. La formazione di Piovani, a caccia della prima vittoria nel campionato in corso, sfrutta il buon momento, ma non riesce ad affondare il colpo, permettendo alle avversarie di guadagnare metri. Negli ultimi 20’ è assedio Inter: colpo di testa di Bonetti fuori di pochissimo e altre due traverse: una di Njoya e l’altra di Chawinga; ma proprio l’attaccante malawiana, al fotofinish, mette il sigillo. Cross rasoterra di Marinelli che taglia tutta l’area di rigore e tap-in vincente della classe ’96. Un punto che costa all’Inter il primato in classifica, ma che permette anche alle nerazzurre di rimanere l’unica formazione ancora imbattuta nella competizione in corso.

Continua infine il momento positivo per la Fiorentina di Panico che, contro la Sampdoria dell’ex Cincotta, va sotto nel primo tempo ma ribalta tutto nella ripresa, guadagnando il sesto successo stagionale e il primato con la Roma. Sul campo della Viola al 14’ il parziale lo sblocca Gago, che con un sinistro preciso sfrutta il filtrante chirurgico di Regazzoli, battendo Schroffenegger tra i pali. Le padrone di casa provano a rimettere tutto in equilibrio prima con Kajan, che sbaglia la misura di un pallonetto, e poi con Johansdottir, che si scontra con un’attenta Tampieri tra i pali. A inizio ripresa il portiere blucerchiato è ancora protagonista, questa volta su Monnecchi, ma il pareggio delle toscane è nell’aria e si concretizza al minuto 71: cross di Kajan dalla fascia destra e stacco perfetto di Boquete, che firma l’1-1. Le liguri accusano il colpo e dopo meno di un minuto l'uno due fulmineo delle viola vale la rimonta: ancora Boquete nell’azione del gol, ma in questo caso la spagnola combina con Mijatovic e proprio alla serba serve l’assist del 2-1, frutto di un agile tap-in davanti alla porta. Fiorentina in testa al campionato a 18 punti insieme alla Roma a +1 sulle nerazzurre, impegnate nell’8a giornata proprio contro le giallorosse.

Serie A Femminile, 7a giornata: i risultati

Roma-Como Women 1-0

Fiorentina-Sampdoria 2-1

Sassuolo-Inter 1-1

Parma-Pomigliano 1-3

Milan-Juventus 4-3

Serie A Femminile, 8a giornata: il programma

Sabato 29 e domenica 30 ottobre

Inter-Roma

Pomigliano-Milan

Juventus-Fiorentina

Como Women-Sassuolo

Sampdoria-Parma