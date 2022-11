Serie A Femminile, Supercoppa Juventus - Roma: dove vederla in tv e in streaming

Sale l'attesa per la Supercoppa Femminile. Quella in programma domani, sabato 5 novembre, alle ore 14.30 allo stadio Tardini di Parma, sarà l'edizione numero 26 della Supercoppa, che tornerà a giocarsi in gara secca dopo che nelle ultime due stagioni era stata assegnata con la formula della Final Four. Se per la Juventus, cinque volte campione d'Italia, sarà la quinta partecipazione consecutiva (il bilancio è di tre vittorie e una sconfitta), la Roma giocherà la finale per la prima volta, dopo essere stata eliminata in semifinale nel gennaio del 2021 (a Chiavari, proprio dalla Juventus) e nel gennaio scorso (a Latina, dal Milan). La Juventus, con una vittoria, raggiungerebbe Verona e Brescia al secondo posto per numero di Supercoppe vinte (quattro, in testa c'è la Torres con sette); la Roma, invece, vincendo sarebbe la decima squadra a scrivere il proprio nome sull'albo d'oro. La Juventus ha vinto 10 delle 12 partite giocate in tutte le competizioni contro la Roma (1N, 1P) e ha sempre trovato il gol in ognuno di questi match (26 reti in totale, 2.2 di media a gara). La Roma ha disputato due finali in tutte le competizioni finora, entrambe in Coppa Italia. Ha conquistato il trofeo contro il Milan, il 30 maggio 2021 ai calci di rigore (0-0 nei tempi regolamentari) e perso contro la Juventus 22 maggio 2022 (2-1).

Sarà Maria Marotta di Sapri a dirigere la Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane. Marotta, che ha già arbitrato la finale del 2021 vinta a Chiavari dalla Juventus sulla Fiorentina, tornerà a dirigere una gara in Italia dopo essere stata impegnata nelle scorse settimane in Sudamerica, nella Copa Libertadores. Le assistenti saranno Veronica Martinelli di Seregno e Veronica Vettorel di Latina, quarto ufficiale Anna Frazza di Schio.

Supercoppa italiana Femminile, Juventus - Roma: dove vederla in tv e in streaming

La finale di Supercoppa italiana di Serie A Femminile, Juventus - Roma, in programma domani, sabato 5 novembre, alle 14.30, allo stadio Tardini di Parma, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su La7 e in streaming su TimVision.