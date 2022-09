Serie A Femminile, terza giornata: dove vederla in tv o in streaming

La Juventus ha aperto la terza giornata di serie A Femminile vincendo in casa il big match contro la Roma, anticipato ad oggi per consentire alle due regine italiane del calcio in rosa di poter preparare al meglio la settimana di Champions. E' finita 1 a 0 per le bianconere grazie ad un gol di Cernoia a inizio ripresa: le ragazze di Montemurro a quota 7 punti in classifica. Giallorosse - a sei punti - in dieci dal 20' del secondo tempo per il rosso a Giugliano. Dopo il “classico” giocato oggi, sarà la volta del match tra Inter e Pomigliano, domani alle 14.30: l’undici di Guarino cercherà di conquistare i primi punti contro le campane, l’unica formazione con cui le nerazzurre hanno finora sempre perso.

Domenica si ripartirà da Fiorentina-Parma, in programma allo stadio ‘Torrini’ alle 12.30, mentre alle 14.30 oltre a Como Women-Sampdoria andrà in scena l’incontro tra le grandi deluse di questo avvio di campionato, Milan e Sassuolo, ancora ferme a zero punti e perciò intenzionate a invertire immediatamente la rotta per non rischiare di rovinare una stagione partita con ben altre aspettative.

Serie A Femminile, il programma della terza giornata

Juventus-Roma 1-0 (giocata oggi)

Sabato 17 settembre – ore 14.30

Inter-Pomigliano (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Domenica 18 settembre – ore 12.30

Fiorentina-Parma (diretta su TimVision)

Domenica 18 settembre – ore 14.30

Como Women-Sampdoria (diretta su TimVision)

Milan-Sassuolo (diretta su TimVision)