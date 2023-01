Serie A Femminile, tredicesima giornata: dove vederla in tv o in streaming

Il 2023 della Serie A TIM riparte nel segno di Fiorentina-Roma, la super sfida che animerà la 13a giornata di campionato. La formazione viola affronterà la capolista con l’obiettivo di ridurre il gap dalla vetta, che dista 5 punti. Una speranza condivisa anche dalla Juventus, intenzionata a dar seguito alla vittoria nello scontro diretto con le giallorosse che ha riaperto il discorso primo posto. Nella parte bassa della classifica i riflettori saranno puntati su Como Women-Pomigliano, la gara che insieme a Inter-Parma darà il via al nuovo anno. Dopo aver inaugurato il campionato ospitando le campionesse d’Italia, la formazione lariana è pronta a dare il via al 2023. La squadra di De La Fuente ha perso solo una delle ultime cinque partite e, per continuare su questo trend, si affiderà alle giocate di Beccari, la più giovane marcatrice di questa edizione della Serie A.

Alla stessa ora, a un centinaio di chilometri di distanza dallo stadio Ferruccio Trabattoni, l’Inter di Rita Guarino cercherà di centrare la prima vittoria dopo la sosta invernale, evitando al contempo la terza sconfitta interna di fila. I ko con Roma e Juve non hanno però scalfito le certezze dell’undici nerazzurro, pronto a compattarsi e a superare una Samp in crisi di risultati facendo affidamento sull’imprevedibilità di Bonetti e sui gol di Chawinga, top scorer del campionato con 9 reti (per le statistiche Opta clicca qui).

Domani alle 14.30 lo stadio Torrini di Sesto Fiorentino farà da cornice al big match di giornata. La Roma ha sempre vinto la prima gara di Serie A giocata nel mese di gennaio ed è reduce da quattro successi di fila contro la Fiorentina, che dopo aver chiuso il 2022 con il poker al Parma è pronta a liberare la fantasia del trio Mijatovic, Boquete, Johansdottir per contrastare la forza e la compattezza della squadra capitolina.

Domenica alle 12.30 il Milan ospiterà il Parma, mentre alle 14.30 il Sassuolo farà visita alla Juventus, apparsa in grande forma nelle ultime uscite. La mancata qualificazione ai Quarti di Champions League ha scatenato la reazione della Vecchia Signora, lanciata all’inseguimento del sesto titolo e della terza Coppa Italia. Le calciatrici di Montemurro dovranno però fare i conti con le neroverdi, che dopo il pareggio dell’andata sognano di riuscire a frenare di nuovo lo slancio delle bianconere.

Serie A Femminile, 13a giornata: il programma e dove vederla in tv o in streaming

Sabato 14 gennaio – ore 12.30

Como Women-Pomigliano (diretta su TimVision)

Inter-Sampdoria (diretta su TimVision)

Sabato 14 gennaio – ore 14.30

Fiorentina-Roma (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Domenica 15 gennaio – ore 12.30

Milan-Parma (diretta su TimVision)

Domenica 15 gennaio – ore 14.30

Juventus-Sassuolo (diretta su TimVision)