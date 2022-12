Serie A Femminile, undicesima giornata: dove vederla in tv o in streaming

Il fine settimana della Serie A sarà animato dai match che si disputeranno sull’asse Milano-Torino-Roma, due grandi appuntamenti che - vista la situazione delle squadre coinvolte - daranno un nuovo scossone alla classifica del campionato. Oggi pomeriggio, alle 14.30, spazio a Inter-Juventus, ossia terza contro seconda, domenica alla stessa ora le capitoline, prime con 6 punti di vantaggio sulla Vecchia Signora, faranno invece visita al Milan, che grazie al netto successo con la Fiorentina ha ampliato il suo vantaggio sul sesto posto e, di conseguenza, sulla zona Poule salvezza.

L’11ª giornata si apre alle 12.30 con Pomigliano-Sampdoria. Le campane, galvanizzate dal recente successo sul Milan, andranno a caccia della seconda vittoria interna consecutiva, mentre le blucerchiate cercheranno di invertire il trend che le ha viste conquistare un solo punto negli ultimi sette turni. Alle 14.30 i riflettori illumineranno lo stadio ‘Breda’, teatro dello scontro diretto tra nerazzurre e bianconere, costrette a puntare al bottino pieno per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla vetta. Le campionesse d’Italia non hanno mai perso nei sette precedenti giocati in Serie A contro l’Inter, che dopo aver centrato sei successi nelle prime sette giornate ha notevolmente rallentato la propria corsa, non riuscendo a centrare i tre punti in nessuna delle ultime quattro gare.

Dal confronto tra i due migliori attacchi del campionato si passerà al derby emiliano tra Sassuolo e Parma in programma domani, domenica 4 dicembre, alle ore 12.30. Due ore dopo è previsto il calcio d’inizio di Como Women-Fiorentina: le lariane stanno attraversando un ottimo momento di forma e, dopo aver fermato Milan e Juventus, si affideranno al trio formato da Beccari, Kubassova e Pavan per regalare una nuova gioia ai propri sostenitori. Le viola, a secco di vittorie da tre turni, sono imbattute con le neopromosse e proveranno ad approfittare delle sfide tra le altre formazioni che fanno virtualmente parte della Poule scudetto per recuperare terreno sulle rivali.

Alla stessa ora la Roma scenderà in campo al Vismara con un duplice obiettivo, allungare a otto la sua striscia di successi consecutivi e centrare la prima vittoria esterna in campionato contro il Milan. Sarà un match elettrizzante che metterà di fronte la squadra che ha segnato di più negli ultimi due mesi e quella che da inizio stagione ha incassato meno reti. Le osservate speciali saranno le ex Thomas e Giacinti: l’attaccante francese ha realizzato 4 gol negli ulti i 180’ di campionato, mentre l’azzurra - già a quota 6 reti - proverà a punire per la seconda volta consecutiva il club con cui ha giocato per quattro anni.

Su tutti i campi verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime della tragedia che ha colpito l’isola di Ischia.

Serie A Femminile, 11a giornata: il programma e dove vedere le partite in tv e in streaming

Sabato 3 dicembre – ore 12.30

Pomigliano-Sampdoria (diretta su TimVision)

Sabato 3 dicembre – ore 14.30

Inter-Juventus (diretta su TimVion, La7 e La7.it)

Domenica 4 dicembre – ore 12.30

Sassuolo-Parma (diretta su TimVision)

Domenica 4 dicembre – ore 14.30

Como Women-Fiorentina (diretta su TimVision)

Milan-Roma (diretta su TimVision)