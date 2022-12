Serie A Femminile, undicesima giornata: risultati e prossimo turno

La Roma non si ferma più: le giallorosse, ospiti delle rossonere, centrano la 10a vittoria in questo campionato e si confermano leader della classifica di Serie A con 30 punti, a +6 sulla Juventus a 24. Ottavo successo consecutivo in questa Serie A per le giallorosse, quinta sconfitta invece per il Milan, che con 16 punti resta al quinto posto a -3 dall’Inter. Arriva, in questo penultimo turno prima della sosta natalizia, anche la settima vittoria della Fiorentina, che si impone 3-2 in casa del Como e guadagna il terzo posto solitario in classifica a quota 22, staccando di tre lunghezze l’Inter, battuta nella gara del sabato dalla Juventus. Sesto ko invece per la squadra comasca, che rimane penultima a +1 sul Parma. Sfuma al fotofinish il primo successo in trasferta per le crociate nel massimo campionato. Nel lunch match domenicale terminato 2-2 al “Ricci”, le Ducali si fanno raggiungere al 94’ e rimangono ultime in classifica a quota sei.

Il big match di giornata si è giocato a Milano tra Inter e Juventus. Il derby d'Italia si è chiuso con la vittoria delle bianconere di Montemurro per 2-0 grazie alle reti di Bonansea e Caruso. E' successo tutto nel secondo tempo ma anche la prima frazione non è stata avara di emozioni e occasioni nonostante la pioggia battente. I tre punti conquistati dalla Juventus permettono alla squadra di Montemurro di portarsi momentaneamente a -3 dalla Roma prima in classifica e che domani sarà impegnata in trasferta contro il Milan. L'Inter resta a quota 19, a pari punti con la Fiorentina che ha l'occasione di salire al terzo posto in solitaria (domani la sfida al Como Women).

Vittoria del Pomigliano in casa sulla Sampdoria. Un successo di misura per 1-0, all'84' con un calcio di rigore firmato dall'ex Battelani. Una conferma del buon momento della numero 30 delle Pantere che ha preso parte a due reti (un gol, un assist) nelle ultime quattro presenze in Serie A, dopo 17 gare di fila senza partecipare ad alcun gol. Tre punti pesanti per il Pomigliano che veniva da due ko consecutivi ma ora con questo successo ha agganciato proprio la Sampdoria in classifica a quota 10, lasciando così per il momento (in attesa dei risultati di Como e Sassuolo) il penultimo posto. La squadra campana, inoltre, ha confermato di essere ostica quando gioca in casa avendo vinto due gare interne di fila (contro Milan e Sampdoria) per la seconda volta in Serie A. Discorso diverso per la Sampdoria che ha ottenuto un solo punto nelle ultime otto gare in Serie A, dopo aver vinto le prime tre partite di questo campionato. Non solo, alle blucerchiate manca il gol ormai da quattro gare di fila.

Serie A Femminile, 11a giornata: i risultati

Sassuolo-Parma 2-2

Como Women-Fiorentina 2-3

Milan-Roma 0-2

Pomigliano-Sampdoria 1-0

Inter-Juventus 0-2

Serie A Femminile, 12a giornata: il programma

Sabato 10 e domenica 11 dicembre

Pomigliano-Inter

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Milan

Sampdoria-Como Women

Roma-Juventus