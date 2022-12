Il fuorigioco semiautomatico arriva in serie A: l'annuncio ufficiale

Dal prossimo 4 gennaio, giorno in cui il torneo riprenderà dopo la pausa per i Mondiali 2022, anche in serie A verrà introdotto il fuorigioco semiautomatico. Ad annunciarlo, a Rai Italia, il presidente della Lega Lorenzo Casini, il quale ha poi illustrato alcuni elementi del progetto di riforma della serie A che sarà presentato la prossima settimana: "Dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale abbiamo sentito il dovere di esaminare lo stato dell'arte e proporre delle riforme che attraversano tutti gli ambiti: dal settore sportivo - per esempio migliorare la Var, migliorare i tempi effettivi - alla valorizzazione dei giovani, elemento qualificante della riforma" .

Fuorigioco semiautomatico: cos'è e come funziona

Il fuorigioco semiautomatico prevede l'utilizzo di numerose telecamere installate negli stadi che tracciano 29 punti-dati di ogni singolo giocatore con l'invio di cinquanta fotogrammi al secondo. Questo sistema di tracciamento, in sinergia con un microchip inserito nel pallone, che trasmette dati fino a 500 volte al secondo, sarà elaborato mediante un software che consentirà, così, di monitorare l'azione quasi in tempo reale, sviluppando le informazioni utili (corretta posizione del giocatore e momento dell'impatto sul pallone) che saranno poi sottoposte al controllo dei responsabili del VAR. Questo sistema, che in Europa ha debuttato all'Olimpico di Helsinki nel corso del match di Supercoppa europea tra Real Madrid ed Eintrach Francoforte, sta venendo utilizzato con buoni riscontri ai Mondiali 2022 in Qatar e permette di ridurre sensibilmente i tempi di decisione sulle situazioni dubbie, così da evitare interruzioni di gioco troppo lunghe.