Serie A, da Fagioli a Vlahovic: i giocatori che hanno perso più valore

L'anno solare 2023 si avvia verso il termine ed è quindi giunto il momento dei primi bilanci, anche per quanto riguardi i singoli calciatori. Se alcuni elementi hanno visto aumentare esponenzialmente il loro valore, come l'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee, altri, al contrario, lo hanno visto drasticamente diminuire. A guidare questa speciale (e non certo lusinghiera) classifica, secondo il sito specializzato Transfermarkt, c'è il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, squalificato fino al 19 maggio 2024 per scommesse illegali. Il suo valore, oggi, è di 15 milioni di euro, con un calo di ben 20 milioni. Alle sue spalle gli attaccanti di Napoli e Juventus Victor Osimhen e Dusan Vlahovic, la cui quotazione attuale, rispettivamente di 110 e 60 milioni, è scesa di 10 milioni.

La classifica