I giocatori più preziosi della Serie A

La Serie A si prepara per tornare in campo per la nona giornata di campionato con il duello Milan-Inter che potrebbero essere ad un punto di svolta visto che i rossoneri sfidano la Juventus nel big match di domenica. In attesa di rivedere rotolare la palla sui campi nostrani, transfermarkt ha aggiornato il valore dei giocatori del campionato.

La classifica dei giocatori più costosi della Serie A

In cima alla classifica c'è sempre Victor Osimhen con un valore del cartellino di 120 milioni di euro. Alle spalle del bomber del Napoli c'è Lautaro Martinez con 100 milioni, l'argentino è l'attuale capocannoniere della Serie A con già 10 reti all'attivo in 8 giornate. A chiudere il podio a quota 90 c'è Rafael Leao, stella indiscussa del Milan. Di nuovo Napoli in quarta posizione con gli 85 milioni di Kvartskhelia che stacca di 10 milioni il primo italiano in classifica: Barella dell'Inter.

Il primo juventino è Dusan Vlahovic, a quota 60 milioni, così come il primo difensore in graduatoria: Alessandro Bastoni ancora dell'Inter. Stesa valutazione anche per il terzino del Milan Theo Hernandez che stacca di 15 milioni Federico Chiesa, due che potevano accendere il derby d'Italia di domenica ma probabilmente non lo faranno, il francese è squalificato, l'italiano è a forte rischio per un infortunio.

In decimo posizione chiude la top ten il primo portiere: Mike Maignan. Il numero uno rossonero ha una valutazione di 45 milioni come Federico Dimarco dell'Inter.