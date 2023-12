Serie A, ecco il gol più bello della 15esima giornata (video)

Ventitré le reti segnate nella 15esima giornata del campionato di serie A, che si è disputata tra venerdì 8 e lunedì 11 dicembre. Un turno in cui le due prime della classe, Inter e Juventus, hanno colto l'intera posta in palio superando rispettivamente Udinese e Napoli per 4-0 e 1-0. Scivolone invece per il Milan, superato a Bergamo per 3-2 dall'Atalanta di Gasperini. Non sono andate oltre il pari Lazio (1-1 a Verona) e Roma (1-1 in casa con la Fiorentina). In coda pesante successo per il Cagliari contro il Sassuolo (2-1). Hanno poi completato il quadro Frosinone-Torino (0-0), Monza-Genoa (1-0), Salernitana-Bologna (1-2) ed Empoli-Lecce (1-1).

Il gol più bello della giornata

Il gol più bello della 15esima giornata, secondo noi, è quello realizzato da Leonardo Pavoletti in pieno recupero nella sfida Cagliari-Sassuolo. Il centravanti rossoblù, con una splendida rovesciata al 98', ha regalato ai suoi tre punti pesantissimi per la corsa verso la salvezza coronando la rimonta avviata appena cinque minuti prima da Lapadula. Per Pavoletti si tratta dell'ennesima prodezza nell'extra time: l'attaccante, lo scorso 29 ottobre, siglò addirittura una doppietta tra il 96' ed il 98' permettendo agli uomini di Ranieri di battere in rimonta per 4-3 il Frosinone. Ed in molti, non a caso, hanno ormai coniato l'espressione "zona Pavoletti". Una menzione particolare anche per Luis Muriel, che con uno splendido colpo di tacco ha regalato alla sua Atalanta il successo contro il Milan.