Serie A, si infiamma la lotta salvezza: ecco chi rischia di più

Salernitana e Genoa con un piede già nella fossa, Cagliari, Venezia, Udinese, Spezia e Sampdoria in bilico. Quando al termine del campionato di Serie A mancano dodici giornate si infiamma la lotta salvezza, con sette squadre impegnate nella corsa ad evitare gli ultimi tre posti che significano retrocessione in Serie B. Una lunga volata in cui ogni passo falso potrebbe risultare letale, con le formazioni chiamate a scendere in campo con il coltello fra i denti ogni domenica ed in ogni stadio. C'è chi però, almeno a nostro parere, sembra avere nel proprio mazzo più carte da giocare rispetto ad altre in questo infuocato finale di stagione.

Salernitana e Genoa, situazione disperata

Partiamo dalle squadre che, arrivate a questo punto, avrebbero bisogno di un vero e proprio miracolo per evitare la retrocessione. La situazione è infatti disperata per Salernitana e Genoa, rispettivamente a -8 e -6 dalla zona salvezza. Il destino dei granata, reduci da tre pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali conquistato contro il Milan, passerà in buona parte dai recuperi delle gare contro Udinese e Venezia: per tornare a sperare i campani, adesso guidati da Davide Nicola dopo l'esonero di Stefano Colantuono, avrebbero bisogno di almeno 3/4 punti, altrimenti la rincorsa si farebbe pressoché impossibile. Margine di errore ridotto praticamente a zero anche per i liguri, ai quali neanche l'arrivo in panchina di Biasin sembra aver dato quella linfa necessaria per sfuggire dall'inferno della Serie B.

Cagliari in risalita, dubbi sul Venezia

Incertissima, invece, la lotta per evitare il terzultimo posto, al momento occupata da Cagliari e Venezia. I sardi, nelle ultime settimane, hanno impennato il proprio rendimento, ottenendo 12 punti nelle ultime 7 gare grazie ad un percorso fatto di tre vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta. I rossoblù, sotto la guida di Walter Mazzarri, sembrano aver finalmente trovato una loro identità e possono contare su un organico che vale probabilmente più di quanto dica la classifica adesso: ecco perché per noi il Cagliari, alla fine, si salverà.

Qualche perplessità in più invece sul Venezia, malgrado i quattro punti conquistati nelle ultime due gare e la buona qualità di gioco espressa dalla formazione di Zanetti. La sensazione è che per evitare la retrocessione ci sarà da sudare non poco.

L'Udinese non abbassi la guardia. Spezia, occhio al calendario

Attenzione particolare devono prestarla anche Udinese e Spezia, al momento rispettivamente a +3 e +4 dalla terzultima posizione. I friulani viaggiano con due gare in meno e dalle partite con Fiorentina e, soprattutto, Salernitana, potrebbe passare buona parte del loro futuro. La formazione di Cioffi ha le carte in regola per conquistare la salvezza, ma guai a giocare con il fuoco. Messaggio che vale anche per gli aquilotti, il cui rendimento, in questa stagione, è stato caratterizzato spesso da alti e bassi. Il calendario, inoltre, non sembra particolarmente agevole, con sfide sulla carta quasi proibitive (Roma, Juventus, Inter, Lazio e Atalanta) e scontri diretti da non fallire (Cagliari, Venezia ed Empoli).

Sampdoria rinvigorita, Bologna ed Empoli (per ora) al sicuro

Non pensiamo invece possa correre particolari rischi la Sampdoria, anch'essa oggi a quota 26 come lo Spezia. I blucerchiati hanno una rosa con ottime individualità ed il ritorno di Giampaolo sulla panchina sta dando i suoi frutti, con due vittorie in quattro partite. I liguri, se non commettono clamorosi harakiri, dovrebbero raggiungere la salvezza senza troppi patemi.

Dando uno sguardo più su, sembrano al momento tranquille Bologna ed Empoli a quota 31, ma soprattutto i toscani sono chiamati ad invertire la recente tendenza negativa per evitare di venire risucchiati nelle sabbie mobili.