Serie A, la top 11 della prima giornata

Con la vittoria per 2-0 del Milan sul Bologna nel posticipo del lunedì, è andata in archivio la prima giornata di Serie A, a cui mancano però ancora all'appello Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia, rinviate a mercoledì 30 settembre. Un turno nel quale i pronostici della vigilia sono stati in buona parte rispettati, con i campioni d'Italia della Juventus che non hanno avuto problemi a sbarazzarsi della Sampdoria (3-0) e il Napoli di Gattuso che ha espugnato il Tardini di Parma (0-2). Buona la prima anche per Fiorentina (1-0 sul Torino) e Genoa (4-1 al Crotone), mentre sono terminate in parità Verona-Roma (0-0, ma il risultato non è stato ancora omologato dal giudice sportivo per il caso Diawara) e Sassuolo-Cagliari (1-1).

Serie A, i migliori della prima giornata

Lo scettro di miglior giocatore della giornata lo conquista Zlatan Ibrahimovic, che, con una doppietta, ha trascinato il Milan alla conquista dei tre punti contro il Bologna. Insieme a lui, nel 4-3-3 ideale del turno, Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo, entrambi a segno nella vittoria per 3-0 della Juventus contro la Sampdoria. Anche il centrocampo parla bianconero, con Aaron Ramsey e Weston McKennie, al suo esordio con la Vecchia Signora, protagonisti di prove di assoluto spessore. Accanto a loro spazio per il talento del Sassuolo Mehdi Bourabia, autore nel finale del gol del pareggio contro il Cagliari. In difesa, sulle corsie laterali, prestazioni di sostanza e spazio nella top 11 per Davide Zappacosta del Torino, in rete contro il Crotone, e Leonardo Spinazzola della Roma, con la coppia centrale composta invece dal genoano Edoardo Goldaniga e dallo juventino Leonardo Bonucci, in gol nella gara con la Sampdoria. Tra i pali, il migliore di giornata è stato l'estremo difensore del Torino Salvatore Sirigu, che, con i suoi interventi, ha impedito ai suoi di subire un passivo maggiore nella sfida del Franchi contro la Fiorentina.

Serie A, la formazione ideale della prima giornata

Top 11 prima giornata (4-3-3): Sirigu; Zappacosta, Goldaniga, Bonucci, Spinazzola; Bourabia, McKennie, Ramsey; Kulusevski, Ibrahimovic, C. Ronaldo.