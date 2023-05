Serie A, due baby chiudono la stagione in anticipo: vanno ai Mondiali Under 20

Simone Pafundi salterà il finale di stagione con l'Udinese per raggiungere la Nazionale Italiana Under 20 che sta preparando i prossimi Mondiali di categoria in programma in Argentina: il ct Carmine Nunziata lo ha infatti convocato per la manifestazione in programma in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno prossimi. L'attaccante bianconero, classe 2006, salterà dunque le ultime quattro partite di campionato dei friulani. Stesso percorso per il gioiellino Baldanzi dell'Empoli: anche per lui campionato finito per unirsi agli Azzurri. Dai club di Serie A il ct Nunziata ha pescato Cuarino e Degli innocenti dell'Empoli e Zacchi dal Sassuolo. Il ritiro degli azzurri partirà già domenica, poi gli Azzurrini di Nunziata dopo il raduno voleranno in Argentina per le gare della fase a gironi.

Non ci saranno, oltre a Gnonto, Scalvini e Miretti - in età per il Mondiale, ma ormai considerati tra Nazionale e Under 21 - alcuni dei protagonisti dell’Europeo Under 19 dello scorso anno: Coppola e Terracciano (Verona), Fabbian (Reggina), Nasti (Cosenza), Fazzini (Empoli). Diverso il discorso su Volpato: la Roma, alle prese su due fronti e con diversi infortunati in gruppo, ha dato l’ok su Faticanti e Pisilli ma non per il fantasista di origini australiane, più che mai necessario per gli impegni in campionato ed Europa League. Anche Cher Ndour, ha dovuto dare forfait perche imprgnato nelle fasi conclusive col Benfica B. "In poco tempo dovremo diventare una squadra ed avere un gioco - ha detto Nunziata - . Non sarà facile anche perché siamo capitati in un girone molto ostico: il Brasile ha recentemente vinto il sub 20 del Conmebol, la Nigeria, terza nell’Under 20 africano, è una squadra molto fisica; più abbordabile tra tutte, la Repubblica Dominicana ma complessivamente questo rimane un girone difficile. Comunque l’entusiasmo in tutto il gruppo è alto e la sfida è sicuramente avvincente: lavoreremo al massimo per ottenere il miglior risultato".

Italia Under 20: i convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Trento); Jacopo Sassi (Giugliano Calcio), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi); Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Mantova), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Reading F.C.), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Spal);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Cittadella), Francesco Pio Esposito (Inter), Daniele Montevago (Sampdoria), Simone Pafundi (Udinese).

Il calendario dell'Italia (e del girone D)

Domenica 21 maggio

Nigeria-Repubblica Dominicana, alle 15 locali

ITALIA-Brasile, alle 18 (23 italiane, diretta tv Rai 2);

Mercoledì 24 maggio

ITALIA-Nigeria, alle 15 (20 italiane, diretta tv Rai Sport)

Brasile-Repubblica Dominicana, alle 18 locali

Sabato 27 maggio

Brasile-Nigeria, alle 15 locali

Repubblica Dominicana-ITALIA, alle 15 (20 italiane, diretta tv Rai Sport)