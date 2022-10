Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della nona giornata

Si disputerà tra l'8 ed il 10 ottobre la nona giornata del campionato di serie A. Sabato si giocheranno Sassuolo-Milan, Milan-Juventus e Bologna-Sampdoria, mentre domenica sarà la volta di Torino-Empoli, Udinese-Atalanta, Monza-Spezia, Salernitana-Verona, Cremonese-Napoli e Roma-Lecce. A chiudere il turno, lunedì alle 20.45. il posticipo Fiorentina-Lazio.

Nona giornata Serie A 2022/2023, i possibili risultati a sorpresa

La Fiorentina che supera la Lazio

Non certo una partenza di stagione da ricordare, quella della Fiorentina. I viola, fin qui, hanno mostrato più difficoltà del previsto, soprattutto in fase offensiva: la formazione di Italiano, nelle prime otto gare di campionato, ha infatti segnato solamente sette reti. Contro la Lazio, reduce da tre vittorie consecutive e lanciata nelle zone altissime della classifica, i toscani potrebbero però dar vita ad una prova di orgoglio e, perché no, conquistare l'intera posta in palio.

La Sampdoria che muove la classifica a Bologna

Un disastro. Così può essere definito l'inizio di stagione della Sampdoria, fanalino di coda del torneo con appena due punti conquistati in otto gare. L'ultimo ko, quello per 0-3 incassato di fronte al proprio pubblico contro il Monza, ha portato all'esonero di Marco Giampaolo, sostituito in panchina da Dejan Stankovic. E l'arrivo del serbo potrebbe dare ai liguri quella scossa necessaria per uscire dal Dall'Ara con un risultato positivo.

Il tris del Monza

Due vittorie consecutive, che hanno portato i brianzoli in zona salvezza. L'arrivo di Palladino sulla panchina del Monza ha avuto effetti quasi miracolosi sui biancorossi, che hanno superato prima la Juventus e poi la Sampdoria. E adesso, contro uno Spezia che fin qui sta faticando enormemente in trasferta (quattro sconfitte in quattro gare e nessun gol segnato), può arrivare anche il tris.