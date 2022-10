Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite dell'11ª giornata

Nuovamente in campo la serie A. Tra il 21 ed il 24 ottobre si disputerà l'undicesima giornata, che verrà aperta venerdì alle 20.45 dall'anticipo Juventus-Empoli. In programma i big match Roma-Napoli e Atalanta-Lazio, mentre il Milan di Pioli ospiterà a San Siro il Monza. Impegno a Firenze per l'Inter, Udinese alla Dacia Arena con il Torino. Completano il quadro Salernitana-Spezia, Bologna-Lecce, Cremonese-Sampdoria e Sassuolo-Verona.

Serie A, la classifica dopo dieci giornate

Al comando della classifica di serie A, dopo dieci giornate, troviamo il Napoli di Luciano Spalletti, che viaggia a quota 26 punti, due in più dell'Atalanta e tre in più del Milan. Seguono Roma (22), la coppia Lazio/Udinese (21), Inter (18) e Juventus (16). Più staccate le altre, a partire dal Sassuolo (12), per proseguire con il tandem Empoli/Torino (11) ed il terzetto formato da Salernitana, Fiorentina e Monza (10). In coda ultimo posto per la Sampdoria con appena 3 punti: i blucerchiati sono preceduti da Cremonese (4), Verona (5), Bologna (7), Lecce (8) e Spezia (9).

Undicesima giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match dell'undicesima giornata sarà Roma-Napoli, in programma domenica 23 ottobre alle 20.45 all'Olimpico. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche l'altra super sfida di questo turno, ovvero Atalanta-Lazio, che si giocherà domenica 23 alle 18 al Gewiss Stadium. Anche su Sky, invece, Fiorentina-Inter, in calendario sabato 22 alle 20.45, mentre Juventus-Empoli (venerdì 21 alle 20.45) e Milan-Monza (sabato 22 alle 18) saranno visibili solo su Dazn.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari