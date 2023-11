Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 13esima giornata: orari Sky e Dazn

Si disputerà tra sabato 25 e lunedì 27 novembre la tredicesima giornata del campionato di serie A. Un turno nel quale spicca il big match Juventus-Inter, che metterà in palio tre punti pesantissimi nella corsa scudetto. Interessanti e ricche di spunti anche Atalanta-Napoli e Milan-Fiorentina. La Roma ospiterà all'Olimpico l'Udinese, mentre la Lazio farà visita alla Salernitana. Completano il programma Cagliari-Monza, Frosinone-Genoa, Empoli-Sassuolo, Verona-Lecce e Bologna-Torino.

La classifica di Serie A

Inter 31

Juventus 29

Milan 23

Napoli 21

Atalanta 20

Fiorentina 20

Roma 18

Bologna 18

Monza 17

Lazio 17

Torino 16

Frosinone 15

Genoa 14

Lecce 14

Sassuolo 12

Udinese 11

Empoli 10

Cagliari 9

Verona 8

Salernitana 5

Tredicesima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match della tredicesima giornata di serie A sarà Juventus-Inter, in programma domenica 26 novembre alle 20.45 all'Allianz Stadium. La sfida, che metterà l'una di fronte all'altra la seconda e la prima forza del torneo, sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Atalanta-Napoli (sabato 25 alle 18), partita che segnerà il ritorno sulla panchina azzurra di Walter Mazzarri. Sarà invece visibile anche su Sky Milan-Fiorentina (sabato 25 alle 20.45), sfida in cui i rossoneri sono chiamati a tornare a quella vittoria che manca da quattro giornate.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari