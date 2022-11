Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 13ª giornata

Nuovamente in campo la serie A. Nel weekend 4-6 novembre si disputerà la 13esima giornata, che sarà aperta venerdì alle 20.45 dall'anticipo Udinese-Lecce. Un turno ricco di sfide affascinanti e importantissime per le zone alte della classifica: sono infatti in programma Atalanta-Napoli, Roma-Lazio e Juventus-Inter. Impegno interno contro lo Spezia, invece, per il Milan di Stefano Pioli. Completano il quadro Empoli-Sassuolo, Salernitana-Cremonese, Bologna-Torino, Sampdoria-Fiorentina e Monza-Verona.

Serie A, la classifica dopo dodici giornate

Napoli 32

Atalanta 27

Milan 26

Roma 25

Lazio 24

Inter 24

Juventus 22

Udinese 22

Torino 17

Salernitana 16

Sassuolo 15

Bologna 13

Fiorentina 13

Empoli 11

Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Sampdoria 6

Verona 5

Cremonese 4

Tredicesima giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match Atalanta-Napoli, in programma sabato 5 alle 18 al Gewiss Stadium e che metterà l'una di fronte all'altra le prime due della classifica (nerazzurri secondi a quota 27, partenopei al comando a 32), sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche il derby Roma-Lazio (domenica 6 alle 18) e la sfida Juventus-Inter (domenica 6 alle 20.45). Visibile invece anche su Sky Milan-Spezia, che si disputerà a San Siro sabato 5 alle 20.45.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari