Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 14esima giornata: orari Sky e Dazn

Si disputerà tra il 1 ed il 4 dicembre la 14esima giornata del campionato di serie A. Ad aprire il programma, venerdì alle 20.45, l'anticipo Monza-Juventus, a chiuderlo, lunedì alle 20.45, il posticipo Torino-Atalanta. Tra le sfide in programma spicca Napoli-Inter, che metterà l'una di fronte all'altra la formazione campione d'Italia in carica e l'attuale capolista del torneo. Impegno interno con il Frosinone per il Milan, Roma attesa dal Sassuolo. Completano il quadro Genoa-Empoli, Lazio-Cagliari, Lecce-Bologna, Fiorentina-Salernitana e Udinese-Verona.

La classifica di Serie A

Inter 32

Juventus 30

Milan 26

Napoli 24

Roma 21

Bologna 21

Atalanta 20

Fiorentina 20

Monza 18

Frosinone 18

Lazio 17

Torino 16

Lecce 15

Sassuolo 15

Genoa 14

Udinese 11

Cagliari 10

Empoli 10

Verona 9

Salernitana 8

Quattordicesima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match della 14esima giornata del campionato di serie A sarà Napoli-Inter, in programma domenica 3 dicembre alle 20.45 allo stadio Maradona. La sfida, che metterà l'una di fronte all'altra rispettivamente la quarta e prima forza del torneo, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Monza-Juventus, che si giocherà venerdì 1 dicembre alle 20.45 all'U-Power Stadium, mentre Milan-Frosinone (sabato 2 dicembre alle 20.45 a San Siro) sarà visibile anche su Sky.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari