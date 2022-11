Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 14ª giornata

Nuovamente in campo la serie A. Tra l'8 ed il 10 novembre si disputerà la 14esima giornata, che sarà aperta martedì alle 18.30 dagli anticipi Napoli-Empoli e Spezia-Udinese per chiudersi poi giovedì alle 20.45 con il posticipo Lazio-Monza. Trasferta sul campo della Cremonese per il Milan, mentre Atalanta e Juventus faranno visita rispettivamente a Lecce e Verona. Roma al Mapei contro il Sassuolo, Inter a San Siro con il Bologna. Completano il quadro Torino-Sampdoria e Fiorentina-Salernitana.

Serie A, la classifica dopo 13 giornate

Napoli 35

Milan 29

Lazio 27

Atalanta 27

Juventus 25

Roma 25

Inter 24

Udinese 23

Salernitana 17

Torino 17

Fiorentina 16

Bologna 16

Sassuolo 15

Empoli 14

Monza 13

Lecce 9

Spezia 9

Cremonese 6

Sampdoria 6

Verona 5

14esima giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

La gara del Napoli capolista, impegnato allo stadio Maradona contro l'Empoli martedì 8 novembre alle 18.30, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Cremonese-Milan (martedì 8 alle 20.45), match in cui i rossoneri andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva per rimanere in scia degli azzurri. Sarà invece visibile anche su Sky Verona-Juventus (giovedì 10 alle 18.30), mentre Sassuolo-Roma (mercoledì 9 alle 18.30) e Inter-Bologna (mercoledì 9 alle 20.45) saranno trasmesse solo su Dazn.

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari