Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 15ª giornata: orari Sky e Dazn

Neanche il tempo di archiviare la quattordicesima giornata che, in Serie A, è già tempo di tornare in campo. Tra il 30 novembre ed il 2 dicembre si disputerà infatti il quindicesimo turno, che sarà aperto martedì alle 18.30 dagli anticipi Fiorentina-Sampdoria e Atalanta-Venezia per chiudersi giovedì alle 20.30 con il posticipo Lazio-Udinese. Il Napoli capolista è atteso dal Sassuolo, mentre Milan e Inter affronteranno rispettivamente Genoa e Spezia. Impegno all'Arechi contro la Salernitana per la Juventus, la Roma di Mourinho farà invece visita al Genoa di Shevchenko.

Serie A, la classifica dopo quattordici giornate

Dopo quattordici giornate la vetta della classifica è occupata dal Napoli con i suoi 35 punti, frutto di undici vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Alle spalle degli azzurri si trovano Milan (32), Inter (31), Atalanta (28) e Roma (25). Più staccate Fiorentina, Juventus, Lazio e Bologna, che viaggiano a quota 21. In coda troviamo il tandem formato da Cagliari e Salernitana (8) preceduto da Genoa (10) e Spezia (11). Più al sicuro Venezia e Sampdoria, al momento a quota 15.

15ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Match clou di questa quindicesima giornata è Sassuolo-Napoli, con i neroverdi che, dopo aver fermato il Milan, tenteranno di fare altrettanto con i partenopei. La gara, in programma mercoledì 1 dicembre alle 20.45, sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Dazn. Su Dazn anche Inter-Spezia (mercoledì 1 alle 18.30), mentre Genoa-Milan (mercoledì 1 alle 20.45), partita in cui i rossoneri cercheranno di tornare alla vittoria dopo le ultime due sconfitte consecutive, sarà visibile anche su Sky. Salernitana-Juventus, in calendario martedì 30 alle 20.45, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari