Serie A in tv, dove vedere tutte le partite dell'ottava giornata: orari Sky e Dazn

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo la Serie A. L'ottava giornata si aprirà sabato 16 ottobre alle 15 con la sfida salvezza Spezia-Salernitana, mentre a chiudere il programma, lunedì 18 alle 20.45, sarà il posticipo Venezia-Fiorentina. In calendario i big match Lazio-Inter e Juventus-Roma, mentre il Napoli capolista ospiterà allo stadio Maradona il Torino. Impegno interno contro il Verona per il Milan di Stefano Pioli.

Serie A, la classifica dopo sette giornate

A guidare la classifica, dopo sette giornate di campionato, c'è il Napoli di Luciano Spalletti, che viaggia fin qui a punteggio pieno. A due lunghezze di distanza dagli azzurri il Milan, che precede a sua volta di altri due punti l'Inter. Seguono poi Roma, Fiorentina, Lazio, Juventus, Atalanta e Bologna, mentre in coda si trovano al momento in zona retrocessione Cagliari, Spezia e Salernitana, con appena più sopra Venezia e Genoa.

Ottava giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Primo big match di giornata è Lazio-Inter, in programma sabato 16 ottobre alle 18 e trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Domenica 17, alle 20.45, da non perdere Juventus-Roma, gara anch'essa trasmessa in esclusiva da Dazn. Su Dazn anche Napoli-Torino (domenica 17 alle 18), mentre la sfida interna del Milan contro il Verona, in calendario sabato 16 alle 20.45, sarà visibile sia su Dazn che su Sky,

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari