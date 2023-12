Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 16esima giornata: orari Sky e Dazn

Si disputerà tra venerdì 15 e lunedì 18 dicembre la 16esima giornata del campionato di serie A. L'Inter capolista farà visita alla Lazio, mentre la Juventus è attesa dalla trasferta sul campo del Genoa. Impegno interno con il Monza per il Milan, Napoli al Maradona contro il Cagliari. Insidiosa sfida per la Roma, impegnata al Dall'Ara di Bologna. Completano il programma Lecce-Frosinone, Torino-Empoli, Udinese-Sassuolo, Fiorentina-Verona e Atalanta-Salernitana.

La classifica di Serie A

Inter 38

Juventus 36

Milan 29

Roma 25

Bologna 25

Napoli 24

Fiorentina 24

Atalanta 23

Monza 21

Lazio 21

Torino 20

Frosinone 19

Lecce 17

Genoa 15

Sassuolo 15

Cagliari 13

Udinese 12

Empoli 12

Verona 11

Salernitana 8

16esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match della 16esima giornata del campionato di serie A sarà Lazio-Inter, in programma domenica 17 dicembre alle 20.45 allo stadio Olimpico. La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Genoa-Juventus, che si disputerà venerdì 15 alle 20.45 a Marassi. Sarà invece visibile anche su Sky Milan-Monza, in calendario domenica 17 alle 12.30 a San Siro. Soltanto su Dazn Napoli-Cagliari (sabato 16 alle 18).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari