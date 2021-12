Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 16ª giornata: orari Sky e Dazn

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 4 ed il 6 dicembre si disputerà infatti la sedicesima giornata, che si aprirà sabato alle 15 con l'anticipo Milan-Salernitana per chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Cagliari-Torino. Il Napoli capolista ospiterà allo stadio Maradona l'Atalanta in un big match da non perdere, mentre l'Inter di Simone Inzaghi farà visita alla Roma dell'ex José Mourinho. Impegno interno contro il Genoa per la Juventus, mentre la Fiorentina è attesa dal Bologna. Completano il programma Venezia-Verona, Spezia-Sassuolo, Sampdoria-Lazio ed Empoli-Udinese.

Serie A, la classifica dopo quindici giornate

A guidare la classifica dopo quindici giornate c'è il Napoli di Luciano Spalletti, che ha fin qui raccolto 36 punti. Gli azzurri precedono rispettivamente di una e due lunghezze Milan e Inter, mentre leggermente più indietro, a quota 31, troviamo l'Atalanta. Seguono poi Roma (25) ed il terzetto formato da Fiorentina, Juventus e Bologna (24). In coda, all'ultimo posto solitario, la Salernitana con appena 8 punti, preceduta da Cagliari (9), Genoa (10) e Spezia (11). Più avanti Sampdoria e Venezia (15).

16ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Match clou di questa sedicesima giornata sono Napoli-Atalanta e Roma-Inter. La sfida tra azzurri e bergamaschi, in programma sabato 4 dicembre alle 20.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky, mentre quella tra giallorossi e nerazzurri, in calendario sabato 4 alle 18, sarà visibile solamente su Dazn. Milan-Salernitana, match in cui i rossoneri andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva ed in programma a San Siro sabato 4 alle 15, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, così come Juventus-Genoa (domenica 5 alle 20.45).

