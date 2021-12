Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 17ª giornata: orari Sky e Dazn

Torna in campo la Serie A. Tra il 10 ed il 13 dicembre si disputerà la diciassettesima giornata, che si aprirà venerdì alle 20.45 con il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria per chiudersi lunedì sera con il posticipo Roma-Spezia. Il Milan capolista, reduce dall'eliminazione dalla Champions League, farà visita all'Udinese, mentre Inter e Napoli affronteranno rispettivamente Cagliari ed Empoli. Juventus a Venezia, trasferta a Verona per l'Atalanta. Completano il quadro Fiorentina-Salernitana, Torino-Bologna e Sassuolo-Lazio.

Serie A, la classifica dopo sedici giornate

Dopo sedici giornate è il Milan a guidare la classifica con i suoi 38 punti, frutto di dodici vittorie, due pareggi e due sconfitte. I rossoneri precedono Inter (37), Napoli (36) e Atalanta (34), che chiude la zona Champions. Più staccati i tandem Juventus-Fiorentina (27) e Roma-Lazio (25). In coda ultimo posto solitario per la Salernitana (8), preceduta dal duo Cagliari-Genoa (10). Poco più avanti Spezia (12) e la coppia Venezia-Sampdoria (15).

17ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Udinese-Milan, gara in cui i rossoneri andranno a caccia della terza vittoria consecutiva per consolidare il proprio primato, si giocherà sabato 11 dicembre alle 20.45 alla Dacia Arena e sarà visibile sia su Dazn che su Sky. In esclusiva su Dazn invece Inter-Cagliari (domenica 12 dicembre ore 20.45), Napoli-Empoli (domenica 12 dicembre ore 18) e Venezia-Juventus (sabato 11 dicembre ore 18). Su Dazn anche Verona-Atalanta (domenica 12 dicembre ore 15), mentre sarà visibile anche su Sky il posticipo Roma-Spezia (lunedì 13 dicembre ore 20.45).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari