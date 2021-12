Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 18ª giornata: orari Sky e Dazn

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 17 ed il 19 dicembre si disputerà la diciottesima giornata, che sarà aperta venerdì alle 18.30 da Lazio-Genoa per chiudersi domenica alle 20.45 con il big match Milan-Napoli. L'Inter capolista farà visita alla Salernitana, mentre la Juventus di Allegri è attesa dal Bologna. Da non perdere anche Atalanta-Roma. Completano il quadro del turno Cagliari-Udinese, Fiorentina-Sassuolo, Spezia-Empoli, Torino-Verona e Sampdoria-Venezia.

Serie A, la classifica dopo diciassette giornate

Al primo posto della classifica, dopo 17 giornate, troviamo l'Inter di Simone Inzaghi con i suoi 40 punti. I nerazzurri hanno compiuto il sorpasso sul Milan, adesso secondi a -1 dalla vetta, nello scorso turno grazie alla vittoria per 4-0 sul Cagliari ed al contemporaneo pareggio dei rossoneri con l'Udinese. Al terzo posto l'Atalanta a quota 37, che precede di una lunghezza il Napoli. Seguono Fiorentina (30), il tandem Roma-Juventus (28), Empoli (26) e Lazio (25). In coda ultimo posto solitario per la Salernitana (8), preceduta dalla coppia Genoa-Cagliari (10) e dallo Spezia (12). Più avanti Venezia (16), Udinese (17) e Sampdoria (18).

18ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match Milan-Napoli, in programma a San Siro domenica 19 dicembre alle 20.45, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Su Dazn anche l'altra super sfida di giornata, quella che al Gewiss Stadium, sabato 18 alle 15, vedrà l'una di fronte all'altra l'Atalanta di Gasperini e la Roma di Mourinho. Salernitana-Inter, gara in cui i nerazzurri andranno a caccia della sesta vittoria consecutiva, sarà invece visibile anche su Sky (venerdì 17 alle 20.45). In esclusiva su Dazn Bologna-Juventus in programma sabato 18 alle 18.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari