Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 20ª giornata

Tra il 27 ed il 30 gennaio si disputerà la 20esima giornata del campionato di serie A, la prima del girone di ritorno. Ad aprire il programma, venerdì alle 18.30, sarà l'anticipo Bologna-Spezia, a chiuderlo, lunedì alle 20.45, sarà invece il posticipo Udinese-Verona. Il Napoli capolista affronterà al Maradona la Roma di Mourinho, mentre il Milan ospiterà a San Siro il Sassuolo. Impegni rispettivamente contro Cremonese, Monza e Fiorentina per Inter, Juventus e Lazio. Completano il quadro Lecce-Salernitana, Atalanta-Sampdoria ed Empoli-Torino.

Serie A, la classifica dopo 19 giornate

Napoli 50

Milan 38

Lazio 37

Inter 37

Roma 37

Atalanta 35

Udinese 28

Torino 26

Empoli 25

Juventus 23 (-15)

Fiorentina 23

Bologna 23

Monza 22

Lecce 20

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 17

Verona 12

Sampdoria 9

Cremonese 8

20esima giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della 20esima giornata del campionato di serie A sarà Napoli-Roma, in programma domenica 29 gennaio alle 20.45 allo stadio Maradona. La sfida, che metterà in palio tre punti pesanti in chiave scudetto e Champions League, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche l'interessante Lazio-Fiorentina, che si disputerà domenica alle 18 all'Olimpico. Sarà invece visibile anche su Sky Milan-Sassuolo (domenica alle 12.30), gara in cui i rossoneri cercheranno di tornare alla vittoria dopo i recenti risultati negativi. Solo su Dazn, invece, Cremonese-Inter (sabato alle 18) e Juventus-Monza (domenica alle 15).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari