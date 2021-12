Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 19ª giornata: orari Sky e Dazn

Ultimo impegno del 2021 per le formazioni di Serie A. Tra il 21 ed il 22 dicembre si disputerà la diciannovesima giornata, l'ultima del girone di andata. Ad aprire il programma, martedì alle 18.30, sarà l'anticipo Udinese-Salernitana, a chiuderlo, mercoledì alle 20.45, i posticipi Empoli-Milan e Napoli-Spezia. L'Inter capolista ospiterà a San Siro il Torino, impegno sul campo del Genoa per l'Atalanta di Gasperini. Sfida interna contro il Cagliari per la Juventus, mentre la Roma affronterà all'Olimpico la Sampdoria. Completano il programma Venezia-Lazio, Sassuolo-Bologna e Verona-Fiorentina.

Serie A, la classifica dopo diciotto giornate

Al comando della classifica, dopo diciotto giornate, c'è l'Inter di Simone Inzaghi, reduce da sei vittorie consecutive e già matematicamente campione d'inverno con i suoi 43 punti. Alle spalle dei nerazzurri, a quota 39, il tandem formato da Napoli e Milan, che precede di due lunghezze l'Atalanta di Gasperini. A seguire, a 31, il terzetto formato da Roma, Fiorentina e Juventus, più indietro Lazio (28) ed Empoli (27). In coda ultimo posto solitario per la Salernitana con i suoi 8 punti, preceduta dalla coppia Genoa-Cagliari, ferma a quota 10, e dallo Spezia (13). Più avanti Venezia (17), Sampdoria (19) e Udinese (20).

19ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

La partita Inter-Torino, in programma mercoledì 22 dicembre alle 18.30, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Visibile anche su Sky invece Empoli-Milan (mercoledì 22 alle 20.45), gara in cui i rossoneri cercheranno di riscattare il ko interno con il Napoli dell'ultimo turno. Soltanto su Dazn Juventus-Cagliari (martedì 21 alle 20.45) e Napoli-Spezia (mercoledì 22 alle 20.45). Visibile sia su Dazn che su Sky Genoa-Atalanta (martedì 21 alle 20.45), match in cui i nerazzurri saranno chiamati ad una reazione dopo la sconfitta interna con la Roma.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari