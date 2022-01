Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 20ª giornata: orari Sky e Dazn

Torna in campo la Serie A. Dopo la pausa natalizia, il torneo riprenderà con le gare della ventesima giornata, in calendario giovedì 6 gennaio. Ad aprire il programma, alle 12.30, Bologna-Inter e Sampdoria-Cagliari, mentre a chiuderlo, alle 20.45, saranno Fiorentina-Udinese e Juventus-Napoli. Il Milan ospiterà a San Siro la Roma, mentre l'Atalanta attende al Gewiss Stadium il Torino. Completano il quadro Sampdoria-Cagliari, Spezia-Verona, Lazio-Empoli, Sassuolo-Genoa e Salernitana-Venezia. Attenzione, però, ai possibili rinvii: causa le numerose positività al Covid, è infatti a rischio il regolare svolgimento di Spezia-Verona, Salernitana-Venezia e Juventus-Napoli.

Serie A, la classifica dopo diciannove giornate

Al primo posto della classifica, dopo diciannove giornate, c'è l'Inter di Simone Inzaghi con i suoi 46 punti. Alle spalle dei nerazzurri Milan (42), Napoli (39) e Atalanta (38), che a loro volta precedono Juventus (34), Roma (32), Fiorentina (32) e Lazio (31). In coda, all'ultimo posto solitario, la Salernitana con i suoi 8 punti, preceduta da Cagliari (10) e Genoa (11). Più avanti Spezia (16), Venezia (17) ed il tandem Udinese-Sampdoria (20).

20ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della ventesima giornata sarà Juventus-Napoli, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium. Una gara caratterizzata da numerose assenze da una parte e dall'altra, con gli azzurri che, in particolare, si presenteranno a Torino con gli uomini contati. La partita, fondamentale in chiave Champions e scudetto, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Su Dazn anche l'altra super sfida del turno, quella che alle 18.30, a San Siro, opporrà il Milan di Pioli alla Roma di Mourinho, mentre Bologna-Inter (fischio d'inizio al Dall'Ara alle 12.30) sarà visibile anche su Sky. Solo su Dazn, invece, Atalanta-Torino.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari