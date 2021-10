Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della nona giornata: orari Sky e Dazn

Serie A in campo per la nona giornata. Ad aprire il turno, venerdì 22 ottobre alle 18.30, Torino-Genoa, a chiuderlo, domenica 24 alle 20.45, il sentitissimo derby d'Italia Inter-Juventus. Il Napoli capolista è atteso dalla Roma di José Mourinho, mentre il Milan farà visita al Bologna. Impegno sul campo del Verona per la Lazio, mentre per la zona salvezza da non perdere Sampdoria-Spezia, Salernitana-Empoli e Sassuolo-Venezia.

Serie A, la classifica dopo otto giornate

Dopo otto giornate la classifica di Serie A è guidata dal Napoli di Luciano Spaletti, che viaggia fin qui a punteggio pieno. A due lunghezze di distanza dagli azzurri il Milan di Pioli, mentre più indietro troviamo Inter (17), Roma (15) ed il terzetto formato da Lazio, Atalanta e Juventus (14). In coda, all'ultimo posto, la Salernitana, che viaggia con appena quattro punti, preceduta da Cagliari, Genoa e Sampdoria a 6. Appena più avanti lo Spezia (7), che insegue Venezia, Sassuolo, Verona e Torino (8).

Nona giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match di giornata è il derby d'Italia Inter-Juventus, in programma domenica alle 20.45 a San Siro. La gara, spartiacque decisivo per le due formazioni, rispettivamente a -7 e a -10 dalla vetta, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Su Dazn anche l'altra super sfida della nona giornata, quella tra la Roma di Mourinho, chiamata al riscatto dopo l'umiliante 6-1 incassato in Conference League contro il Bodo Glimt, ed il Napoli di Spalletti, in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico. Bologna-Milan, in calendario sabato alle 20.45 al Dall'Ara, sarà invece visibile sia su Dazn che su Sky.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari