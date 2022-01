Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 22ª giornata: orari Sky e Dazn

Tra il 15 ed il 17 gennaio si disputerà la ventiduesima giornata di Serie A, con il programma che sarà aperto sabato alle 15 dall'anticipo Sampdoria-Torino per chiudersi lunedì alle 20.45 con il posticipo Fiorentina-Genoa. L'Inter capolista è attesa dall'Atalanta di Gasperini in un big match da non perdere, mentre il Milan ospiterà a San Siro lo Spezia. Trasferta a Bologna per il Napoli, Juventus all'Allianz Stadium contro l'Udinese. Completano il programma Salernitana-Lazio, Sassuolo-Verona, Venezia-Empoli e Roma-Cagliari.

Serie A, la classifica dopo ventuno giornate

Al comando della classifica di Serie A troviamo l'Inter di Simone Inzaghi (che deve recuperare una partita) con i suoi 49 punti. I nerazzurri precedono di una lunghezza il Milan, mentre più staccate troviamo Napoli (43) e Atalanta (41, bergamaschi con una gara in meno). Seguono poi Juventus (38) ed il terzetto a quota 32 formato da Fiorentina (viola con una gara in meno), Roma e Lazio. In coda ultimo posto solitario per la Salernitana con i suoi 11 punti (i granata devono recuperare due partite), preceduta da Genoa (12), Cagliari (16), Venezia (17), Spezia (19) e dal tandem Verona-Udinese (20).

22ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match Atalanta-Inter, in programma domenica 16 gennaio alle 20.45 al Gewiss Stadium e nel quale gli uomini di Inzaghi, reduci dal trionfo in Supercoppa contro la Juventus, andranno a caccia della nona vittoria consecutiva, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche Milan-Spezia, in programma lunedì 17 gennaio alle 18.30 a San Siro, mentre Juventus-Udinese, gara in cui in cui la formazione di Allegri cercherà di conquistare i tre punti per dimenticare il ko in Supercoppa, sarà visibile anche su Sky (sabato 15 gennaio ore 20.45). In diretta esclusiva su Dazn Bologna-Napoli, in programma lunedì 17 gennaio alle 18.30.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari