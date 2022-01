Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 23ª giornata: orari Sky e Dazn

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 21 ed il 23 gennaio si disputerà la 23esima giornata, che verrà aperta venerdì alle 20.45 dall'anticipo Verona-Bologna per chiudersi domenica sera con il big match Milan-Juventus. A rischio rinvio Inter-Venezia e Napoli-Salernitana, a causa delle numerose positività al Covid nelle file lagunari e granata. Atalanta impegnata sul campo della Lazio, Roma ad Empoli. Completano il programma del turno Genoa-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Torino-Sassuolo e Spezia-Sampdoria.

Serie A, la classifica dopo ventidue giornate

Al comando della classifica, dopo ventidue giornate, troviamo l'Inter di Simone Inzaghi con i suoi 50 punti (i nerazzurri hanno una gara in meno). A due lunghezze di distanza il Milan di Pioli, che precede Napoli (46), Atalanta (42, i bergamaschi hanno una partita in meno) e Juventus (41). Seguono poi il terzetto formato da Fiorentina, Roma e Lazio a quota 35 (i viola devono recuperare una gara), Torino (31) e Verona (30). In coda ultimo posto solitario per la Salernitana con i suoi 10 punti (i granata hanno anche subito un punto di penalizzazione dopo la sconfitta a tavolino per 3-0 con l'Udinese), preceduta da Genoa (12) e Cagliari (16). Poco più avanti Venezia (18), Sampdoria (20) e Spezia (22).

23ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match Milan-Juventus, in programma domenica 23 gennaio alle 20.45 a San Siro e nel quale sia rossoneri che bianconeri andranno a caccia dei tre punti, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Su Dazn anche Inter-Venezia (sabato 22 gennaio alle 18), match in cui i nerazzurri cercheranno di tornare alla vittoria dopo il pareggio di Bergamo, e Napoli-Salernitana (domenica 25 gennaio alle 15), partita in cui gli azzurri cercheranno la terza affermazione consecutiva. Visibile invece anche su Sky Lazio-Atalanta (sabato 22 alle 20.45), sfida che promette gol e spettacolo.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari