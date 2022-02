Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 24ª giornata: orari Sky e Dazn

Torna in campo la Serie A. Dopo la sosta osservata nella scorsa settimana, tra il 5 ed il 7 febbraio si disputerà la 24esima giornata del massimo campionato. Il programma sarà aperto sabato alle 15 con l'anticipo Roma-Genoa, mentre a chiuderlo, lunedì alle 20.45, toccherà a Salernitana-Spezia. Imperdibile il derby scudetto Inter-Milan (sabato alle 18 a San Siro), con il Napoli, atteso dal Venezia, che spera in un pareggio per guadagnare terreno su entrambe le concorrenti. La Juventus, rinforzata dagli arrivi di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, attende all'Allianz Stadium il Verona, Atalanta in casa con il Cagliari. Completano il quadro Fiorentina-Lazio, Sampdoria-Sassuolo, Bologna-Empoli e Udinese-Torino.

Serie A, la classifica dopo ventitré giornate

Al comando della classifica di Serie A, dopo ventitré giornate, troviamo l'Inter di Simone Inzaghi con i suoi 53 punti (i nerazzurri hanno una gara in meno), quattro in più del tandem formato da Milan e Napoli. Più staccate Atalanta (43, la Dea ha una partita in meno) e Juventus (42), che precedono Roma (38) e la coppia Fiorentina-Lazio (36, i viola devono recuperare una gara). In coda ultimo posto solitario per la Salernitana che viaggia a 10 punti, preceduta da Genoa (13), Cagliari (17), Venezia (18) e Sampdoria (20). Più avanti ed apparentemente al sicuro Udinese (24), Spezia (25) e Bologna (27).

24ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match di giornata sarà il derby Inter-Milan, potenzialmente già decisivo in chiave scudetto: una vittoria dei nerazzurri farebbe infatti sprofondare a -7 dalla vetta il Diavolo, che vedrebbe così ridotte al lumicino le speranze di tricolore. La sfida, in programma sabato 5 febbraio alle 18, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Su Dazn anche Juventus-Verona (domenica 6 alle 20.45) e Venezia-Napoli (domenica 6 alle 15), mentre Fiorentina-Lazio, in calendario sabato 5 alle 20.45 all'Artemio Franchi, sarà visibile anche su Sky, così come Atalanta-Cagliari (domenica 6 alle 12.30).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari