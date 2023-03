Sky o Dazn? Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 25ª giornata

Si disputerà tra il 3 ed il 6 marzo la 25esima giornata del campionato di serie A. Ad aprire il turno, venerdì alle 20.45, l'anticipo Napoli-Lazio, sfida in cui gli azzurri andranno a caccia dell'ennesima vittoria stagionale. Il Milan farà visita alla Fiorentina, mentre l'Inter, reduce dalla sconfitta di Bologna, ospiterà a San Siro il Lecce. Da non perdere Roma-Juventus, mentre Spezia-Verona promette scintille per le zone basse della classifica. Completano il programma Monza-Empoli, Atalanta-Udinese, Sampdoria-Salernitana, Sassuolo-Cremonese e Torino-Bologna.

Serie A, la classifica dopo 24 giornate

Napoli 65

Inter 47

Milan 47

Lazio 45

Roma 44

Atalanta 41

Juventus 35 (-15)

Bologna 35

Torino 31

Udinese 31

Monza 29

Fiorentina 28

Empoli 28

Sassuolo 27

Lecce 27

Salernitana 24

Spezia 20

Verona 17

Cremonese 12

Sampdoria 11

25esima giornata serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della 25esima giornata del campionato di serie A sarà Napoli-Lazio, in programma venerdì 3 marzo alle 20.45 allo stadio Maradona. La gara, che opporrà la formazione di Luciano Spalletti, leader del torneo, a quella dell'ex Maurizio Sarri, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Soltanto su Dazn anche l'altra super sfida di questo turno, ovvero Roma-Juventus, in calendario domenica 5 marzo alle 20.45 allo stadio Olimpico. Sarà invece visibile anche su Sky Fiorentina-Milan (sabato 4 marzo alle 20.45), solo su Dazn Inter-Lecce (domenica 5 marzo alle 18).

Partite Serie A in tv e streaming: gli orari