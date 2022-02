Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 25ª giornata: orari Sky e Dazn

Dopo la disputa in settimana dei quarti di finale di Coppa Italia, che hanno visto accedere alle semifinali Inter, Milan, Fiorentina e Juventus, torna nel weekend la Serie A. Tra il 12 ed il 14 febbraio si disputerà la 25esima giornata, che sarà aperta sabato alle 15 con l'anticipo Lazio-Bologna. In programma i big match Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, mentre il Milan ospiterà a San Siro la Sampdoria. Impegni rispettivamente contro Bologna e Sassuolo per Lazio e Roma, in coda scontro diretto per la salvezza Genoa-Salernitana. Completano il quadro Torino-Venezia, Verona-Udinese, Empoli-Cagliari e Spezia-Fiorentina.

Serie A, la classifica dopo ventiquattro giornate

Al primo posto della classifica di Serie A, dopo ventiquattro giornate, troviamo l'Inter di Simone Inzaghi con i suoi 53 punti. I nerazzurri, che viaggiano con una gara in meno, precedono di una lunghezza Napoli e Milan, mentre più staccate si trovano Juventus (45) e Atalanta (43, la Dea deve recuperare una partita). Segue poi il tandem formato da Lazio e Roma a 39, con le due romane seguite da Fiorentina (36), Verona (33) e Torino (32). In coda ultimo posto solitario per la Salernitana con i suoi 11 punti, preceduta da Genoa (14), Venezia (18) e Cagliari (20). Più avanti Sampdoria (23), Spezia (26) e Udinese (27).

25ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Il big match Napoli-Inter, durante il quale i partenopei andranno a caccia del sorpasso sui nerazzurri, che a loro volta vogliono invece riscattare il ko nel derby con il Milan, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn (sabato 12 febbraio alle 18). Su Dazn anche l'altra super sfida di giornata, quella che opporrà l'Atalanta di Gasperini e la Juventus di Allegri in un delicato scontro diretto in chiave Champions (domenica 13 febbraio ore 20.45). Milan-Sampdoria, in programma domenica 12 alle 12.30, sarà invece visibile anche su Sky. Solo su Dazn, invece, Sassuolo-Roma (domenica 13 febbraio alle 18).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari